"Ох*енно отдохнули!" В сети показали видео из эпицентра пожара в Одессе

В сети показали видео страшного пожара, который вспыхнул в Одессе в ночь на 17 августа в отеле "Токио Стар".

Кадры сделал очевидец, который проживает в гостинице на первом этаже (возгорание произошло на втором). Их опубликовали в группе "Оперативный" в Facebook. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Мужчина, который на тот момент уже выходил из здания, показал, что там происходило. При этом он эмоционально все комментировал. "Ох*енно отдохнули!" – розюмировал он.

Пожар в Одессе

На кадрах видно, как пострадавших на носилках грузят в "скорую".

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 15 августа, в Черновцах по улице Белорусской вспыхнул масштабный пожар на кирпичном заводе.

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