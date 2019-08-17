Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Ох*енно отдохнули!" В сети показали видео из эпицентра пожара в Одессе

850 Читать материал на украинском

В сети показали видео страшного пожара, который вспыхнул в Одессе в ночь на 17 августа в отеле "Токио Стар".

Кадры сделал очевидец, который проживает в гостинице на первом этаже (возгорание произошло на втором). Их опубликовали в группе "Оперативный" в Facebook. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Мужчина, который на тот момент уже выходил из здания, показал, что там происходило. При этом он эмоционально все комментировал. "Ох*енно отдохнули!" – розюмировал он.

Новости
Черный дым столбом: завод в Черновцах охватил масштабный пожар. Фото и видео ЧП

Пожар в Одессе

Пожар в Одессе

На кадрах видно, как пострадавших на носилках грузят в "скорую".

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 15 августа, в Черновцах по улице Белорусской вспыхнул масштабный пожар на кирпичном заводе.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина Одесса
Тег
пожар
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...