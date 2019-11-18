Одного спас АТОшник: появились детали страшного пожара с детьми на Черкасщине. Фото, видео

Троих детей, ставших жертвами пожара на Черкасщине, пытался спасти бывший военный, ветеран АТО Роман Холод.

Подробности жуткой трагедии рассказал в Facebook пресс-секретарь областного управления ГСЧС Константин Проценко (чтобы увидеть видео, доскрольте до конца).

Роман Холод вместе с женой побежали в задымленные комнаты. Дважды мужчина заходил в дом и успел вынести на улицу двух мальчиков.

Мужчина пытался спасти всех детей ck.dsns.gov.ua

Имея медицинскую подготовку, Роман начал делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца детям. Вернуть к жизни ему удалось только самого младшего мальчика. Его доставили в реанимацию.

"Запускал сердце дважды каждому ребенку, делал искусственное дыхание. К сожалению, двое задохнулись от дыма, но третьего удалось спасти. Потом вызвали "скорую", ГСЧС. Я забежал в дом, начал отрывать проводку. Не страшно, что обжег немного руки. Главное, хоть один ребенок жив", – сказал спаситель.

Напомним, смертельный пожар произошел около полудня 18 ноября в результате возгорания обогревателя. В доме было трое маленьких мальчиков, двое из которых погибли. На момент трагедии их мама была у соседки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Шостка Сумской области при загадочных обстоятельствах погиб 12-летний мальчик.

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