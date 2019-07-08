"Одна из сторон": Путин публично признал вторжение на Донбасс

Выступая во время официального визита в Рим, президент России Владимир Путин признал, что его страна является стороной конфликта на Донбассе.

Он случайно допустил эту оговорку, обвиняя Украину в нарушении Минских соглашений. Фрагмент с его признание показал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Путин

"Давайте спокойненько разберемся, кто, что должен сделать, и не будем перекладывать всю ответственность на одну из сторон", – высказался Путин.

Именно эти слова Цимбалюк и расценил как признание инициатора вооруженной агрессии против Украины в причастности к ней.

"Владимир Владимирович, спасибо вам большое. По сути, это было чистосердечное признание – "не перекладывать на одну из сторон". Вот это важно, потому что как только будет общее понимание, кто является сторонами конфликта на Донбассе, тогда мы сможем нащупать желанный для Украины мир", – отметил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что обвинив Украину в конфликте в Керченском проливе, Путин подтвердил продолжение агрессии на всех фронтах.

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