ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Одна из сторон": Путин публично признал вторжение на Донбасс

15.1тЧитать материал на украинском

Выступая во время официального визита в Рим, президент России Владимир Путин признал, что его страна является стороной конфликта на Донбассе.

Он случайно допустил эту оговорку, обвиняя Украину в нарушении Минских соглашений. Фрагмент с его признание показал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Путин

Владимир Путин

"Давайте спокойненько разберемся, кто, что должен сделать, и не будем перекладывать всю ответственность на одну из сторон", – высказался Путин.

Именно эти слова Цимбалюк и расценил как признание инициатора вооруженной агрессии против Украины в причастности к ней.

Новости
Путин готовится к атаке? Гай объяснил войска на границе с Украиной

"Владимир Владимирович, спасибо вам большое. По сути, это было чистосердечное признание – "не перекладывать на одну из сторон". Вот это важно, потому что как только будет общее понимание, кто является сторонами конфликта на Донбассе, тогда мы сможем нащупать желанный для Украины мир", – отметил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что обвинив Украину в конфликте в Керченском проливе, Путин подтвердил продолжение агрессии на всех фронтах.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персоны
Владимир ПутинРоман Цимбалюк
Место
Россия
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
4
17
Смешно
29
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз, тебе не стыдно такое писать??? Рома подумал, а значит все... )))))) Нация д*билов!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Федоров Федор
Федоров Федор
Цимбалюк - вислоухий д@ун. Сторон в конфликте по минским соглашениям 2 - Киев и ЛДНР.Но санкции почему то в отношении России за "невыполнение" этих соглашений.Подразумевает ли это то,что Россия имеет влияние на ЛДНР и ее санкционируют за "невыполнение" Минских соглашений?Но ведь снятие блокады и т.п не зависит от ЛДНР.Почему тогда Киев не подвергается санкциям за невыполнение этих соглашений?И ЕС на Францию с Германией,как имеющих влияние на Киев,не накладывает санкции?Вот об этом тупом лицемерии и шла речь.А Цимбалина "сделала выводы")
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Чорный Сашко
Чорный Сашко
Ушастый в конец поехал башкой)) кто то ему лечебный канабис поставляет с внаукраины))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / мнения

ads pixel