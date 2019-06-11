Не первый пожар: кто виноват в жуткой трагедии в одесской психбольнице

Шестеро погибших и один в реанимации – таковы итоги страшного пожара в Одесской областной психиатрической больнице №1. Несмотря на то, что в отделении совсем недавно была установлена пожарная сигнализация, она не сработала. Спасателей вызывали по телефону. Но, как заявил первый заместитель начальника ГУ ГосЧС Одесской области Вадим Хвилюк, вызов поступил слишком поздно.

Среди погибших оказалась и дежурная медсестра, которая всю жизнь проработала тут. Полиция проводит обыск в больнице и опрашивает сотрудников. Предварительная причина – занос огня извне. Кстати, это уже не первый пожар в этой больнице. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Во время пожара погибло шесть человек. Медики говорят, что они надышались угарным газом.

Среди погибших – медсестра, которая всю жизнь проработала в этой больнице.

Недавно в отделении установили противопожарную сигнализацию, но она не сработала.

Спасателей вызвали поздно, здание уже было охвачено огнем.

Из здания были слышны крики

Отделение №7 загорелось вечером, 10 июня, около 22 часов. По рассказам очевидцев, огонь вспыхнул в конце коридора и очень быстро поднялся на крышу одноэтажного здания. В этом отделении находилось 57 человек – из них одна медсестра и две санитарки. Остальные пациенты – в основном ветераны и бывшие афганцы.

Отделение больницы пылало Думская

Как рассказал журналистам первый заместитель начальника ГУ ГосЧС Одесской области Вадим Хвилюк, звонок по телефону к ним поступил только в 21.44, а пожарные на месте были уже в 21.51. "Это был очень поздний вызов. Когда мы приехали, уже горело 500 квадратных метров", – указал Хвилюк.

Перекрытия в этом здании старые и деревянные. Хотя главный врач Анатолий Волощук и утверждал, что все они обработаны противопожарными смесями. Но огонь буквально полыхал, загорелись даже соседние деревья. Очевидцы также сообщали, что из горящего отделения были слышны крики.

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Пожар Думская

Погибла 55-летняя медсестра Юлия

В результате тут же на месте погибли четыре человека. Их накрытые тела лежали прямо на траве возле машин скорой помощи. Еще двое скончались уже в больнице. По словам медиков, они надышались угарным газом. К больнице примчались родственники пациентов, они пытались прорваться вовнутрь, но полиция их оттеснила.

Среди погибших оказалась и 55-летняя медсестра по имени Юлия. Как рассказали OBOZREVATEL в больнице, в этом учреждении она проработала 35 лет, фактически всю сознательную жизнь. У нее остались взрослые дети.

На месте пожара Думская

В результате пожара сгорела половина здания, обрушилась крыша. Также очевидцы сообщали, что в этот вечер на Слободке, где находится больница, отключали воду. "Пожарные пытались присоединиться к гидранту, но мы как раз проходили мимо и сказали, что воды-то нет", – рассказал нам одессит.

Все, что осталось от здания УСИ

Другие говорили, что в рукавах у спасателей был слабый напор воды. Хотя Хвилюк это опроверг, заявив, что с водой все было в порядке.

Что произошло с сигнализацией

Полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по п.п. 1 и 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение требований пожарной безопасности).

"Уже утром после полной ликвидации пожара следователи приступили к осмотру места происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства этого события и причастные к нему лица. Предварительно, в соответствии с выводами спасателей, причина воспламенения – занесение огня извне", – сообщила пресс-секретарь полиции Одесской области Любовь Гордиевская.

Спасатели разбирают завалы Думская

Что значит занесение огня извне, в ГУ ГосЧС Одесской области пока не уточняют.

"Поджог это или нет – мы сказать не можем. Причину установит следствие", – сказали OBOZREVATEL в пресс-службе ведомства.

Также прокурор Одесской области Олег Жученко сообщил, что в этом отделении недавно провели ремонт и установили пожарную сигнализацию. "Был ли заключен договор на ее обслуживание, какая сигнализация установлена – все это будем выяснять", – отметил Жученко.

Уже во вторник, 11 июня, в больнице были проведены обыски в трех кабинетах руководителей. Следователи устанавливали наличие пожарно-технической документации и изъяли ее для изучения. Также следователи опросили свидетелей из числа сотрудников больницы.

Спасатели Думская

Это уже не первый пожар

Это не первый пожар в Одесской психиатрической больнице. 16 апреля тут вспыхнул огонь в другом отделении. Тогда главный врач Анатолий Волощук рассказывал, что возгорание началось в комнате для лечения стационарных пациентов. По его словам, в этой палате складировали новые матрасы, которые только что закупили.

Оттуда огонь также перекинулся на крышу по деревянным перекрытиям. Пострадавших не было. Главврач предполагал, что пациенты сами могли поджечь матрасы. Также известно, что в выгоревшем ночью с 10 на 11 июня отделении пациенты поджигали занавески. Но тогда огонь потушили своими силами.

Пожар Думская

Одесситы сравнивают пожар в психиатрической больнице с трагедией в детском лагере "Виктория". Говорят, что огонь точно также стремительно распространялся, а пожарная сигнализация не работала.

Власти Одесской области объявили 12 июня днем траура по погибшим в больнице. Также родственникам жертв собираются выплатить по 100 тыс. грн, а пострадавшим – по 50 тыс. грн.

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