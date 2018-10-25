''Очкі нннада?'' В ОБСЕ сделали возмутительное заявление о войне в Украине

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела доказательств российского вмешательства на Донбассе.

Такое заявление в интервью Foreign Policy сделал первый заместитель председателя СММ в Украине Александр Хуг. По его словам, форму с опознавательными знаками РФ, которую наблюдатели фиксировали на востоке страны, "можно купить в любом месте", повторив таким образом тезисы российской стороны.

"Мы не увидели прямых доказательств. Впрочем, мы видели конвои, которые выезжают и въезжают в Украину по грязным дорогам посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы", – ответил он.

По словам Хуга, на одном из участков приграничной территории СММ удалось зафиксировать незаконное пересечение границы и опубликовать соответствующее видео.

"Мы видели особые виды оружия, которые мы в деталях описали, включая военное электронне вооружение. Мы также говорили со взятыми в плен украинской армией пленниками, которые заявляют, что они служат в российской армии и при ротации участвуют в военных действиях в Украине. Мы видели также опознавательные знаки Германии, Испании и других - но также России", - подчеркнул Хуг.

Глава украинской делегации в ПАСЕ, вице-президент ассамблеи и народный депутат из Блока Петра Порошенко Владимир Арьев ответил на своей странице в Facebook, что у него нет дипломатических комментариев по поводу таких слов.

"Очкі ннннада?! Извините, дипломатических комментариев не осталось", - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хуг поставил на место террористов "ЛНР", которые утверждали, будто наблюдатели миссии сотрудничают с украинскими спецслужбами.