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''Очкі нннада?'' В ОБСЕ сделали возмутительное заявление о войне в Украине

17.3тЧитать материал на украинском

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела доказательств российского вмешательства на Донбассе.

Такое заявление в интервью Foreign Policy сделал первый заместитель председателя СММ в Украине Александр Хуг. По его словам, форму с опознавательными знаками РФ, которую наблюдатели фиксировали на востоке страны, "можно купить в любом месте", повторив таким образом тезисы российской стороны.

"Мы не увидели прямых доказательств. Впрочем, мы видели конвои, которые выезжают и въезжают в Украину по грязным дорогам посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы", – ответил он.

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По словам Хуга, на одном из участков приграничной территории СММ удалось зафиксировать незаконное пересечение границы и опубликовать соответствующее видео.

"Мы видели особые виды оружия, которые мы в деталях описали, включая военное электронне вооружение. Мы также говорили со взятыми в плен украинской армией пленниками, которые заявляют, что они служат в российской армии и при ротации участвуют в военных действиях в Украине. Мы видели также опознавательные знаки Германии, Испании и других - но также России", - подчеркнул Хуг.

Глава украинской делегации в ПАСЕ, вице-президент ассамблеи и народный депутат из Блока Петра Порошенко Владимир Арьев ответил на своей странице в Facebook, что у него нет дипломатических комментариев по поводу таких слов.

"Очкі ннннада?! Извините, дипломатических комментариев не осталось", - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хуг поставил на место террористов "ЛНР", которые утверждали, будто наблюдатели миссии сотрудничают с украинскими спецслужбами.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Александр Хуг
Место
Украина
Объект
ОБСЕ
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Гаджиев Аслахан
Гаджиев Аслахан
И тут синессаные свинособаки начали понимать, что 4 года они убивают собственных граждан.
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5
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Ботексный ХЛО Вован
Ботексный ХЛО Вован
Гаджиев Аслахан, Чурка ты это жаренному буряту расскажи. Кобздон подтвердит.
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0
1
чорний Жупан
чорний Жупан
Гаджиев Аслахан, а вот это врядли (( майданутый гандоны на это не способны
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4
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чорний Жупан
чорний Жупан
в очередной раз свидомому стадо по ебалу сцаной тряпкой бац! бац! привыкайте твари майданутые
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5
3
Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
чорний Жупан, и куем по влажным губам, шлёп! шлёп! Это я о приёме этих дебилов в ЕС и НАТу. И кредитов им больше и разных, от МВФ и других! и опять, шлёп! шлёп! Сцуко, скоро лучше минетчиков и не найти будет!
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
На миротворец хуга! Срочно!
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4
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