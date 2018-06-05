"Очень уставшие глаза": каким был последний день из жизни Кантера

За день до своей смерти режиссер Леонид Кантер работал над сценарием нового документального фильма и пребывал в нормальном настроении.

Коллега погибшего Светлана Лищинская отметила, что Кантер был полностью сконцентрирован на работе, пишет Gazeta.ua.

"В понедельник у нас была встреча по сценарию, которая продолжалась около пяти часов. Леонид был полностью погружен в планы и съемки. У него было ровное настроение. Я только обратила внимание на его очень уставшие глаза", ― рассказала Лищинская.

Женщина также отметила, что незадолго до трагедии Кантер выражал достаточно оптимистический настрой.

"Можно путешествовать, не имея особо много денег. Просто нужно быть открытым для людей. Знаешь, люди ищут счастья везде. А на самом деле ― оно внутри каждого из нас", ― пересказала слова погибшего Лищинская.

Кроме того, тележурналистка Олеся Анастасьева сообщила, что Кантер писал ей 31 мая и выразил желание прийти на ее программу.

Напомним, что полиция подтвердила, что одной из версий смерти режиссера является самоубийство. Возле его тела нашли предсмертную записку и оружие, из которого он застрелился.

Как писал OBOZREVATEL, украинцы скорбят из-за смерти талантливого режиссера.