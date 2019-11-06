"Не сработало взрывное устройство": за что семью добровольцев отправили за решетку

Проведенные правоохранителями обыски у патриотов вызвали у многих украинцев болезненную реакцию. Однако настоящий скандал разразился после информации об аресте Инны Грищенко (позывной "Пума"). Ее муж – Владислав – был задержан в конце сентября и сейчас сидит в ивано-франковском СИЗО. Печерский суд 6 ноября избрал меру пресечения Инне – 60 дней содержания под стражей.

Что произошло, почему проводились обыски, а самое главное, в чем же подозревают семью добровольцев – в расследовании OBOZREVATEL.

Влад Грищенко (боец "ПС", а затем 95-й аэромобильной бригады ВСУ) и его жена Инна Грищенко (также была в составе ДУК "Правый сектор") Facebook

Волна обысков прокатилась 5 ноября по разным уголкам страны. По информации OBOZREVATEL, их провели не только по месту проживания и работы волонтеров и добровольцев, но и на территории одной из воинских частей.

Подавляющее большинство – в Киеве. Из наиболее резонансных – обыск в заведении Леонида Остальцева Pizza Veterano, о чем сам ветеран АТО рассказал лично "во избежание инсинуаций".

Отметим, все "фигуранты" утверждают, что ничего крамольного правоохранители не нашли. Также они заявляют, что обыски прошли у тех, кто так или иначе сталкивался с Владом Грищенко, общался с ним, и кто поддерживал после информации о его задержании.

Обыски также прошли по месту жительства Инны Грищенко, в квартире ее мужа в Днепровском районе Киева. Затем стало известно и о задержании самой "Пумы".

Инна Грищенко "Пума" была задержана 5 ноября. Печерский районный суд Киева 6 ноября избрал меру пресечения - содержание под стражей. Инна имеет третью группу инвалидности, которая получена вследствие войны. У нее есть несовершеннолетняя дочь. Фото Виктории Мирошниченко и скриншот из видео.

Тут уже "вспыхнул" Facebook и заговорили о чуть ли не возврате в Украину сталинских методов борьбы с патриотами.

Что же на самом деле произошло?

ПОКУШЕНИЕ НА КРИМИНАЛЬНОГО АВТОРИТЕТА

Как выяснилось, Инна и Владислав Грищенко проходят по одному и тому же делу – их подозревают в покушении на прикарпатского бизнесмена.

13 июля 2018 года Михаил Чекурак, которого правоохранители открыто называют криминальным авторитетом, отпраздновал второй день рождения.

Как оказалось, Чекурак, съездив в одно из сел Косовского района Ивано-Франковской области и вернувшись домой, обнаружил на тротуарной плитке самодельное взрывное устройство (СВУ).

Оно было установлено на автомобиль, однако... не сработало.

В тот же день следственным отделением Косовского отдела полиции ГУНП в Ивано-Франковской области сведения по данному факту были внесено в Единый реестр досудебных расследований и, собственно, начато расследование.

Отметим, что было проведено несколько экспертиз вещественных доказательств, в том числе молекулярно-генетическая (сравнение по ДНК).

По итогам расследования правоохранители вышли на подозреваемых. "Первым" стал "Буча".

Имение авторитета в Косове, где было обнаружено СВУ

По версии следствия, Владислав Грищенко вступил в сговор с группой лиц и взялся за "ликвидацию" авторитета посредством подрыва. 13 июля 2018 года подозреваемый якобы приехал в г. Косов, где ночью проник на территорию владения Чепурака и прикрепил к его внедорожнику самодельное взрывное устройство. Не будем рассказывать о деталях установки СВУ, скажем одно: взрыв должен был произойти, когда автомобиль тронется с места. Однако он не только не произошел, но и само СВУ "открепилось" от автомобиля и оказалось на плитке. Его-то и обнаружил позднее вернувшийся домой авторитет.

Какое участие во всем этом, по мнению следствия, принимала жена Владислава, – пока неизвестно. Однако сегодня суд принял решение отправить ее за решетку на 60 дней, несмотря на то, что есть несовершеннолетний ребенок и сама Инна Грищенко является инвалидом третьей группы. Также следствие утверждает, что обладает доказательствами вины Инны.

Отметим, что Инне Грищенко предъявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренными ч. 2 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

АВТОРИТЕТ "ВЗЯЛИ" С ОПГ

Ирония судьбы: "пострадавший" спустя всего пару месяцев после покушения на него сам стал подозреваемым.

6 сентября 2018 в ресторане "Старый Косов" произошел взрыв. Спустя несколько часов правоохранители задержали нескольких членов организованной преступной группы в возрасте от 23 до 60 лет (за разбойное нападение и взрыв в ресторане). Среди них "главную роль" играл Михаил Чекурак.

Как выяснилось, в обоих случаях (и подрыва ресторана, и ограбления дома) потерпевшей оказалась бывшая теща криминального авторитета.

Сейчас идут суды.

НАЗАД В ПРОШЛОЕ. КАК "БУЧА" ПРЕДОТВРАТИЛ ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО

Мало кто знает, но в 2016 году Влад Грищенко уже был "киллером". В сентябре 2016 года полиция озвучила информацию о предотвращенном заказном убийстве фермера в Днепропетровской области.

Как оказалось, в полицию пришел военнослужащий ВСУ и сообщил, что ему "заказали" 64-летнего главу фермерского хозяйства.

"Местный богач пытался поговорить о каком-то деле, но у меня не было времени, — рассказывал Влад Грищенко. — Поэтому заказчик даже приехал в Славянск, где базировалась 95 десантная бригада, в которой я нес службу. Он несколько часов ждал, пока я освобожусь с наряда и потом просто выложил на стол деньги. Мол, они мои. А сверху он пообещал свой внедорожник. За это я должен был убить владельца одного из крупных фермерских хозяйств, известного на весь район человека".

Заказчик аргументировал выбор исполнителя тем, что у Влада есть квалификация подрывника-сапера, снайпера. "Я сказал, что я этим не занимаюсь и заниматься не буду, но он сказал так: "Если не ты, то есть другие", – рассказывал Грищенко.

Владислав Грищенко

Далее военнослужащий якобы взял заказ. Полиция начала спецоперацию, в ходе которой были зафиксированы все встречи и переговоры заказчика и "исполнителя". На одной из записей заказчик даже рассказывает, что получил предупреждение о спецоперации против себя.

В дальнейшем была проведена имитация преступления, после чего полиция "взяла" заказчика убийства.

Интересный момент: заказчик был задержан сотрудниками уголовного розыска полиции Днепропетровщины на территории Ивано-Франковской области при подготовке к выезду в США (накануне оформил визу). А спустя два года в Ивано-Франковской области было совершено покушение на убийство местного авторитета, в совершении которого сегодня подозревают Влада и Инну Грищенко.

(Продолжение следует...)

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