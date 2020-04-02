СБУ раскрыла подробности обыска, который провели по факту сокрытия результатов тестов на коронавирус в частной клинике Eurolab, принадлежащей бизнесмену Андрею Пальчевскому.

Нарушение расследуют как действия, направленные на распространение эпидемии COVID-19 и причинения вреда здоровью населения Украины. Об этом сказано в сообщении пресс-службы СБУ от 2 апреля.

"1 апреля 2020 на основании судебного решения были проведены обыски в помещениях ООО "Евролаб" для установления всех обстоятельств данного правонарушения. По их результатам изъято необходимые для следствия документы и информация", – поделились силовики.

СБУ раскрыла детали обыска в Eurolab Пальчевского

В частности, речь идет об умышленном несообщении соответствующих государственных органов информации о положительных результатах тестов на коронавирус у отдельных лиц.

В ближайшее время эти документы будут обработаны с привлечением специалистов Министерства здравоохранения Украины, после чего будут приняты соответствующие процессуальные решения в уголовном производстве.

"Служба безопасности Украины подчеркивает – мы и в дальнейшем будем уделять особое внимание любым нарушением закона, связанным с распространением коронавируса в Украине. Сегодня это, действительно, вопрос национальной безопасности. Также мы считаем недопустимым, когда отдельные лица, которые своими действиями поставили под угрозу здоровье и жизнь многих людей, пытаются уйти от ответственности, переводя ситуацию в политическую плоскость", – резюмировали в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, частная клиника Eurolab известного бизнесмена Андрея Пальчевского скрыла от санитарных служб информацию как минимум о 4 положительных результатах тестов на коронавирус.

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