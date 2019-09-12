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12 сентября • обновлено в 08:45
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"Обычный солдат перебьется!" ВСУ осудили за надбавки "генералам"

6.2т Читать материал на украинском

Украинский военный, участник ООС Александр Гром раскритиковал приказ о выплате денежной премии в Вооруженных Силах Украины.

На своей странице в Facebook он опубликовал приказ о надбавках для отдельных категорий военнослужащих.

"Служи, сынок, как дед служил! Вот будешь генералом, будет на что дачу строить. А сейчас копай молча и не выкабенивайся. Очередной рост денежного обеспечения в ВСУ. Но это не условному командиру взвода или пулеметчику, а заместителям командующего Сухопутных войск. Догадываюсь, что такой же рост в высших штабах касается и других родов войск. А обычный солдат или сержант перебьется. У нас же перемирие", - написал он.

ВСУ

ВСУ

24 канал

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"Обычный солдат перебьется!" ВСУ осудили за надбавки "генералам"
"Обычный солдат перебьется!" ВСУ осудили за надбавки "генералам"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был подписан приказ о выплате денежной премии военнослужащим Вооруженных Сил

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Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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70rus xxx
70rus xxx
Тыщу в день вам мало?
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
"Пули свистели над головой генералов" А шо, все достойны надбавки в 100% оклада, только что из окопов вылезли.
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филипп филипыч
филипп филипыч
не ной солдатик. ты пришёл за деньги убивать своих сограждан. не придёшь ты не придет другой, третий и некого будет генералам посылать в бой на смерть. и кончится война. и не за что генералам платить будет. сечешь, солдатик?)
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