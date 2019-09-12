"Обычный солдат перебьется!" ВСУ осудили за надбавки "генералам"

Украинский военный, участник ООС Александр Гром раскритиковал приказ о выплате денежной премии в Вооруженных Силах Украины.

На своей странице в Facebook он опубликовал приказ о надбавках для отдельных категорий военнослужащих.

"Служи, сынок, как дед служил! Вот будешь генералом, будет на что дачу строить. А сейчас копай молча и не выкабенивайся. Очередной рост денежного обеспечения в ВСУ. Но это не условному командиру взвода или пулеметчику, а заместителям командующего Сухопутных войск. Догадываюсь, что такой же рост в высших штабах касается и других родов войск. А обычный солдат или сержант перебьется. У нас же перемирие", - написал он.

ВСУ 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был подписан приказ о выплате денежной премии военнослужащим Вооруженных Сил

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