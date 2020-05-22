Главная Новости
22 мая • обновлено в 13:01
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Обвинение Грымчака передали в суд: САП раскрыла детали следствия

1.3т
Читать материал на украинском

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его "помощника".

Об этом сообщает пресс-служба САП на странице в Facebook. Отмечается, что действия обоих подозреваемых квалифицированы по уголовным статьям о "мошенничестве" и "подстрекательстве к законченного покушения на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающими ответственное и особо ответственное положение".

"Адвокат – представитель интересов частного общества во время общения и предоставления консультаций по правовым вопросам заместителю министра по вопросам ТОТ, рассказал ему о прохождении обществом сложной процедуры согласования разрешительных документов на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве, которые относятся к памятникам культурного наследия", – говорится в сообщении.

Юрий Грымчак

Юрий Грымчак

По данным следствия, узнав об этом, на то время замминистра предложил свои "услуги" по обеспечению согласования проектной документации за денежное вознаграждение в размере $1 млн. Экс-чиновник заверил, что эта сумма якобы должна была быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти. Среди них: Министерство культуры и Министерство юстиции, Украинский государственный институт культурного наследия, Киевская городская государственная администрация и другие.

"В процессе реализации этой коррупционной схемы, в топ-чиновника появился повод реализовать еще одну. Дело в том, что представитель упомянутого ООО сообщил бывшему заместителю министра о другой проблеме, связанной с рассмотрением гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия в пользу общества. В ответ заместитель министра по вопросам ТОТ сообщил, что за $100 тыс. вознаграждения, используя свои связи, сможет обеспечить принятие необходимого судебного решения", – сообщают в САП.

Там добавили, что чиновник якобы должен был обратиться к заместителю Генпрокурора, чтобы та повлияла на голову Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, который, со своей стороны, может повлиять на судей этого же суда.

Далее сумму неправомерной выгоды уменьшили до $80 тыс. После получения первой ее части, $50 тыс., заместитель министра и его "помощник" распределили средства между собой.

А уже 14 августа 2019 года экс-топ-чиновник получил от представителя ООО еще часть средств из обусловленного $1 млн: $450 тыс. – за якобы решение земельного вопроса и второй транш $30 тыс. – за разрешение вопроса с судебной ветвью власти.

Сразу после получения этих средств заместителя министра по вопросам ТОТ и его "помощника", привлеченного к реализации коррупционной схемы, задержали. Подчеркивается, что действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 190, а также ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369. Санкция статьи за тягчайшим преступлением предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В мае Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло одно уголовное производство в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Задержание Грымчака" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Задержание Грымчака
Персона
Юрий Грымчак
Место
Украина
Тег
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Расследования

Коронавирус. Самое важное

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги