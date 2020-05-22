Обвинение Грымчака передали в суд: САП раскрыла детали следствия

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его "помощника".

Об этом сообщает пресс-служба САП на странице в Facebook. Отмечается, что действия обоих подозреваемых квалифицированы по уголовным статьям о "мошенничестве" и "подстрекательстве к законченного покушения на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающими ответственное и особо ответственное положение".

"Адвокат – представитель интересов частного общества во время общения и предоставления консультаций по правовым вопросам заместителю министра по вопросам ТОТ, рассказал ему о прохождении обществом сложной процедуры согласования разрешительных документов на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве, которые относятся к памятникам культурного наследия", – говорится в сообщении.

Юрий Грымчак

По данным следствия, узнав об этом, на то время замминистра предложил свои "услуги" по обеспечению согласования проектной документации за денежное вознаграждение в размере $1 млн. Экс-чиновник заверил, что эта сумма якобы должна была быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти. Среди них: Министерство культуры и Министерство юстиции, Украинский государственный институт культурного наследия, Киевская городская государственная администрация и другие.

"В процессе реализации этой коррупционной схемы, в топ-чиновника появился повод реализовать еще одну. Дело в том, что представитель упомянутого ООО сообщил бывшему заместителю министра о другой проблеме, связанной с рассмотрением гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия в пользу общества. В ответ заместитель министра по вопросам ТОТ сообщил, что за $100 тыс. вознаграждения, используя свои связи, сможет обеспечить принятие необходимого судебного решения", – сообщают в САП.

Там добавили, что чиновник якобы должен был обратиться к заместителю Генпрокурора, чтобы та повлияла на голову Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, который, со своей стороны, может повлиять на судей этого же суда.

Далее сумму неправомерной выгоды уменьшили до $80 тыс. После получения первой ее части, $50 тыс., заместитель министра и его "помощник" распределили средства между собой.

А уже 14 августа 2019 года экс-топ-чиновник получил от представителя ООО еще часть средств из обусловленного $1 млн: $450 тыс. – за якобы решение земельного вопроса и второй транш $30 тыс. – за разрешение вопроса с судебной ветвью власти.

Сразу после получения этих средств заместителя министра по вопросам ТОТ и его "помощника", привлеченного к реализации коррупционной схемы, задержали. Подчеркивается, что действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 190, а также ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369. Санкция статьи за тягчайшим преступлением предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В мае Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло одно уголовное производство в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака.

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