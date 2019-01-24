Окремо в цьому сумному ряду стоїть обстріл східних околиць Маріуполя з РСЗВ "Град" 24 січня 2015 року, коли загинули 30 жителів міста, ще 118 людей були поранені. Пошкоджені були 79 великих об’єктів, з них 22 багатоповерхівки та 37 приватних будинків. Загалом буквально за дві хвилини були повністю або частково зруйновані чи пошкоджені понад 200 будівель.

Так як очевидно, що це явний військовий злочин, то ЗМІ, підконтрольні окупаційній владі в Донецьку, з самого початку почали розповсюджувати фейкові повідомлення, нібито це було зроблено українськими військовими.

Однак Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка оперативно виїхала на місце трагедії, однозначно встановила, що обстріл мікрорайону "Східний" був здійснений саме терористами "ДНР". На основі аналізу вирв від снарядів фахівці місії встановили, що 122-мм ракети реактивної системи залпового вогню "Град" були випущені з північно-східного напрямку, з району населеного пункту Октябрське, а ракети тяжкої системи "Ураган" — зі східного, з району населеного пункту Заїченко. Обидва населені пункти перебувають під контролем "ДНР" та розташовані на відстані 19 та 15 км відповідно.

Характер воронок від вибухів ракет установок "Град" на численних відеороликах, знятих з місць вибухів ракет, показує, що ракети установок "Град" летіли зі східного напрямку розташування позицій бойовиків "ДНР".

Наслідки ракетного обстрілу

Вже до вечора того ж дня правоохоронці затримали коригувальника вогню. Ним виявився місцевий житель Кірсанов Валерій Сергійович, 1975 р.н., який раніше служив в ДАІ МВС України. Під час допиту він розповів про свої зв’язки з бойовиками терористичної організації "ДНР", що вже неодноразово за допомогою СМС передавав їм координати розташування українських сил.

Також він заявив, що давав координати позицій українських сил напередодні обстрілу Маріуполя з "Градів" і "Ураганів". А після обстрілу розмовляв з терористом-куратором і сказав, що вони промахнулися на кілометр. За його свідченнями атаку на Маріуполь здійснювала російська артилерійська батарея під командуванням російського офіцера з позивним "Пепел". Потім було встановлено, що це уродженець Макіївки Олександр Євтодій 1991 року народження.

Допит Кірсанова

Також до розслідування підключились СБУ та дослідницька пошукова мережа Bellingcat, яка розслідує поточні події, використовуючи метод OSINT: аналіз інформації з відкритих джерел, таких як відео, карти та фотографії.

За короткий час було встановлено всі обставини здійснення такого тяжкого військового злочину. За день до обстрілу Маріуполя з Росії до України переправили дві батареї ракетних систем залпового вогню, вранці 24 січня 2015 року їх розгорнули біля села Безіменного. Вогонь було відкрито за наказом офіцера РФ з позивним "Горець".

Після обстрілів артилерійські батареї були сховані у селищі Маркине, а потім російські військові та техніка за командою зі штабу Південного військового округу РФ з метою приховати злочин за сприяння прикордонної служби ФСБ РФ були виведені на територію Росії. СБУ стверджує, що під час планування та вчинення обстрілів Маріуполя було використано надсучасні системи супутникового зв’язку 5 покоління "Бєлозьор", які є лише у Російської Федерації.

Наслідки ракетного обстрілу

На даний час у Міжнародному суді ООН є позов держави Україна (поданий 16 січня 2017 року) з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Серед перелічених терористичних атак був названий і обстріл Маріуполя.

Крім того, продовжується розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 258 Кримінального Кодексу України (Терористичний акт), яке було відкрито 24 січня 2015 року. Так, 7 травня 2018 року Голова СБУ Василь Грицак оприлюднив на брифінгу матеріали розслідування, які доводять безпосередню участь російських військових у обстрілах мікрорайону "Східний" у Маріуполі 24 січня 2015 року.

Згідно з цими даними, СБУ звинувачує в цьому злочині військослужбовців армії Російської Федерації, які на той проходили службу у артилерійських підрозділах 200-ї Печенегської окремої мотострілецької бригади та 2-ї Гвардійської Таманської мотострілецької дивізії (колишня 5-та окрема Гвардійська Таманська мотострілецька бригада). Фактично були підтверджені дані розслідування Bellingcat.

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Міжнародна реакція була досить жорсткою, однак на терміновому засіданні Ради безпеки ООН ввечері дня трагедії Росія скористалась правом вето і заблокувала заяву з приводу атаки на Маріуполь. Водночас, прес-служба російського представництва в ООН цинічно заявила, що заяву Радбезу погодити не вдалося, "оскільки делегація Великої Британії наполягала на засудженні окремих заяв ополченців". Малися на увазі заяви ватажка "ДНР" Олександра Захарченка перед своїми прихильниками, в яких той незадовго до обстрілу оголосив наступ на Маріуполь.

Скрін заяви Захарченка про початок наступу "армії ДНР" на Маріуполь

Це був черговий, але не останній, смачний "плювок" у обличчя міжнародної спільноти. Але це так й було і буде і надалі, що свідчить тільки про підтримку Російською Федерацією терористів та бойовиків по всьому світу, та на Донбасі зокрема.

Нині пошкоджені будинку у Маріуполі практично всі відновлені, люди продовжують жити нормальним життям.

Цікаво, що у вересні 2018 року у Маріуполі на 15-поверховому будинку київський стрітарт-художник Саша Корбан створив мурал, на ньому зображено Мілану Абдурашитову – дівчинку, яка під час того обстрілу втратила матір, а сама дістала важке поранення. Через поранення прийшлося ампутувати ногу. Сумно, що загибла мати дівчинки до того у соціальних мережах активно поширювала заклики до Путіна про введення військ в Україну…

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