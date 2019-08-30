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Обстреливали "Азов": на Донбассе ликвидировали террористов "ДНР". Фото убитых

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В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе были ликвидированы два террориста "ДНР".

Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Он опубликовал данные и фото убитых (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"29.08.19 в районе населенного пункта Зайцево в бою с подразделением "Азов" ликвидирован Комарянский Эдуард 3 ОМСБр 1 АК", – поделился Штефан. Известно, что террорист был родом из Донецка.

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"Азов" ликвидировал террориста "ДНР"

"Азов" ликвидировал террориста "ДНР"

Соцсети

"Азов" ликвидировал террориста "ДНР"

"Азов" ликвидировал террориста "ДНР"

Скриншот

"Азов" ликвидировал террориста "ДНР"

"Азов" ликвидировал террориста "ДНР"

Скриншот

В это же день "Азов" уничтожил Евгения (Воробья) Воробьева. По данным сайта "Миротворец", его ликвидировали также во время совершения вооруженной провокации против Украины.

На Донбассе ликвидировали террориста

На Донбассе ликвидировали террориста

Скриншот

На Донбассе ликвидировали террориста

На Донбассе ликвидировали террориста

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось полное видео самой быстрой и самой успешной боевой операции Вооруженных сил Украины за время войны на Донбассе.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
"Азов" террористы "ДНР" Донбасс Новости Донбасса
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это убили их террористы галичанские, будь они прокляты.
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Rish kostya
Rish kostya
Почему Штирлиц, скорей по понятиям свидомых шумеров погремуху ему надо дать Шеленберг!
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Земля им стекловатой.
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