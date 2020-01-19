"Как будто попал в 2014 год": выяснились подробности о кровавом бое в Золотом на Донбассе

Офицеры СЦКК и ОБСЕ якобы хотели согласовать с террористами "Л/ДНР" восстановление режима тишины на хуторе Вольный (поселок Золотое на Донбассе, участок разведения сил и средств), однако те продолжили обстрел.

Об этом на странице в Facebook 19 января сообщил сотрудник ТОВ "Луганское энергетическое объединение", подписанный в сети ником "Горский Мпу". Он также показал фотографии из поселка.

Уточняется, что из-за боев в Золотом была повреждена линия электроснабжения.

"Приехав в Золотое-4 , отключили линию. Но на ул. Вторая Вольная (хутор Вольный), нас военные так и не пустили. Бой продолжался...

Не смогли согласовать с неподконтрольной стороной хотя бы один час "тишины"... Наоборот – бой только усиливался", – написал "Горский Мпу".

Facebook/Горский Мпу

Об обстреле также сообщил журналист Руслан Смещук. "Золотое-4 второй день гремит от прилета минометных мин. Местные люди прячутся по погребам, перебиты линии электропередач. Восемь военных ранены. Я как будто бы попал в 14/15 год", – написал он в Facebook.

Напомним, штаб ООС обвинили во лжи из-за обстрела Золотого. Заявляется, что военные отчитались о нарушении режима тишины у населенного пункта Орехово (соседний с поселком), однако якобы умолчали о Золотом, потому что это участок разведения. При этом заявляется о восьми пострадавших.

Facebook/Горский Мпу

Facebook/Горский Мпу

Facebook/Горский Мпу

Facebook/Горский Мпу

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 января вражеский снайпер убил 24-летнего воина Вооруженных сил Украины Алексея Кучкина. Мужчина был родом из Харьковщины.

Также погиб 24-летний Алексей Василевский. Боец "Штаба национальной защиты" умер от пули снайпера.

16 января, террористы "Л/ДНР" 9 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.

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