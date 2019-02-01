''Обстановка тяжелая'': главарь ''ДНР'' запаниковал из-за обострения на фронте

Обстановка на линии разграничения на Донбассе сохраняется тяжелой.

Об этом заявил главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин для одного из сепаратистских ресурсов.

"Можно сказать, что обстановка на фронте тяжелая. Предпосылки к обострению есть всегда", — отметил пособник оккупантов.

По его словам, пророссийские террористы "готовы к любому развитию событий".

Война на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР", готовясь к провокациям, разместили боевые позиции в жилых районах Донбасса, чем вызвали недовольство местных жителей.

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