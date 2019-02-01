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''Обстановка тяжелая'': главарь ''ДНР'' запаниковал из-за обострения на фронте

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Обстановка на линии разграничения на Донбассе сохраняется тяжелой.

Об этом заявил главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин для одного из сепаратистских ресурсов.

"Можно сказать, что обстановка на фронте тяжелая. Предпосылки к обострению есть всегда", — отметил пособник оккупантов.

По его словам, пророссийские террористы "готовы к любому развитию событий".

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР", готовясь к провокациям, разместили боевые позиции в жилых районах Донбасса, чем вызвали недовольство местных жителей.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Денис Пушилин
Место
УкраинаДонецк
Теги
ДНРНовости ДНРтеррористы "ДНР"
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