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ОБСЕ подыграли "ДНР"? В штабе ООС разоблачили подлость оккупантов

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СММ ОБСЕ сообщила об обстрелах двух гражданских объектов на Донбассе, которые якобы могли произойти со стороны позиций ООС, однако это не соответствует действительности.

Об этом информирует пресс-служба Операции Объединенных сил на странице в Facebook. Указывается, что в отчете специальной мониторинговой миссии зафиксировано ранение женщины в результате обстрела в Александровке (Донецкая область).

Представители мониторинговой группы видели пострадавшую в больнице в Петровском районе Донецка, на временно-оккупированной территории.

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Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Соцсети

Медики сообщили представителям Миссии, что женщину к ним доставили 18 июня.

В сообщении СММ говорится, что, по словам потерпевшей, 14 июня, находясь дома, она получила осколочные ранения во время обстрела.

"Следует отметить, что обстрел Александровки в последних отчетах СММ ОБСЕ не был зафиксирован, тем больше ранения людей в этом населенном пункте. Есть все основания утверждать, что наблюдатели для фиксации на место возможного обстрела не выезжали", – подчеркнули в ООС.

"Поскольку отсутствуют факты фиксации обстрела, типа вооружения, направления стрельбы и свидетельства местного населения об обстреле, необходимо заключить, что подразделения Объединенных сил к данному инциденту не причастны", – отметила пресс-служба.

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Кроме этого, в отчете Миссии было зафиксировано повреждение жилых домов в Золотом 5 (Луганская область).

В сообщении указывается, что в результате обстрела из стрелкового оружия, 27 июня, было повреждено окно и стена двухэтажного дома.

Украинская сторона СЦКК в свою очередь обратила внимание на то, что характеристика формы рельефа данной местности составляет закрытый профиль и исключает любую возможность поражения дома из стрелкового оружия со стороны ВС Украины.

ОБСЕ подыграли "ДНР"? В штабе ООС разоблачили подлость оккупантов

facebook.com/pressjfo.news

"В то же время, расстояние до позиций наших армейцев составляет более 4,4 км, что по тактико-техническим характеристикам указанной стрелкового оружия делает невозможным осуществление вышеупомянутого обстрела, в то время как к позициям оккупантов – 1,4 км. Выводы очевидны", – подытожили в ООС.

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что российские спецслужбы планируют запустить новую пропагандистскую информационную кампанию по дискредитации украинских военных на Донбассе.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ОБСЕООСВооруженные силы УкраиныДНРНовости ДНРНовости ЛНРНовости Донбассафейки
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