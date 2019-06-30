ОБСЕ подыграли "ДНР"? В штабе ООС разоблачили подлость оккупантов

СММ ОБСЕ сообщила об обстрелах двух гражданских объектов на Донбассе, которые якобы могли произойти со стороны позиций ООС, однако это не соответствует действительности.

Об этом информирует пресс-служба Операции Объединенных сил на странице в Facebook. Указывается, что в отчете специальной мониторинговой миссии зафиксировано ранение женщины в результате обстрела в Александровке (Донецкая область).

Представители мониторинговой группы видели пострадавшую в больнице в Петровском районе Донецка, на временно-оккупированной территории.

Иллюстрация. Война на Донбассе Соцсети

Медики сообщили представителям Миссии, что женщину к ним доставили 18 июня.

В сообщении СММ говорится, что, по словам потерпевшей, 14 июня, находясь дома, она получила осколочные ранения во время обстрела.

"Следует отметить, что обстрел Александровки в последних отчетах СММ ОБСЕ не был зафиксирован, тем больше ранения людей в этом населенном пункте. Есть все основания утверждать, что наблюдатели для фиксации на место возможного обстрела не выезжали", – подчеркнули в ООС.

"Поскольку отсутствуют факты фиксации обстрела, типа вооружения, направления стрельбы и свидетельства местного населения об обстреле, необходимо заключить, что подразделения Объединенных сил к данному инциденту не причастны", – отметила пресс-служба.

Кроме этого, в отчете Миссии было зафиксировано повреждение жилых домов в Золотом 5 (Луганская область).

В сообщении указывается, что в результате обстрела из стрелкового оружия, 27 июня, было повреждено окно и стена двухэтажного дома.

Украинская сторона СЦКК в свою очередь обратила внимание на то, что характеристика формы рельефа данной местности составляет закрытый профиль и исключает любую возможность поражения дома из стрелкового оружия со стороны ВС Украины.

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"В то же время, расстояние до позиций наших армейцев составляет более 4,4 км, что по тактико-техническим характеристикам указанной стрелкового оружия делает невозможным осуществление вышеупомянутого обстрела, в то время как к позициям оккупантов – 1,4 км. Выводы очевидны", – подытожили в ООС.

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что российские спецслужбы планируют запустить новую пропагандистскую информационную кампанию по дискредитации украинских военных на Донбассе.

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