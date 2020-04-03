Оборонные предприятия остались без финансирования: в "ЕС" обвинили правительство Зеленского

Правительство Зеленского из-за затягивания утверждения государственного оборонного заказа оставило без финансирования военно-промышленные предприятия. А это ставит их на грань выживания и приводит к потере кадров и остановке внедрения новейших технологий. Об этом на своей странице в Фейсбук написал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Михаил Забродский.

Михаил Забродский Главком

"Шестой год Вооруженные силы и другие силовые ведомства героическими усилиями защищают Украину. Шестой год волонтеры, бизнесмены, конструкторы, ученые, все неравнодушные люди прилагают титанические усилия для того, чтобы наши военнослужащие были оснащены всем необходимым. Одновременно государственный оборонный заказ с декабря 2019 года "успешно" путешествует между кабинетами чиновников Министерства обороны Украины, Министерства экономики", – отметил депутат.

По словам Забродского, отсутствие утвержденного государственного оборонного заказа оставляет оборонные предприятия без денег.

"На все это время приостановлено финансирование значительной части государственных предприятий из состава "Укроборонпрома". Большинство из них вынуждены финансово балансировать на грани выживания, теряя первенство во внедрении новейших технологий и квалифицированные кадры", – подчеркнул он.

Нардеп отметил, что проект государственного оборонного заказа был рассмотрен Комитетом ВРУ по национальной безопасности, обороны и разведки несколько недель назад.

"После рассмотрения проект документа получил более двух десятков различных замечаний и был отправлен на доработку. Тем не менее, это не мешало финансовому обеспечению ГОЗ по статьям, которые не вызывали вопросов", – объяснил Забродский.

По его словам, в частности, до сих пор не понятны причины трехмесячного отсутствия финансирования ГК "Укроборонпром".

"Вопрос к специалистам из очередной "профессиональной" властной команды – не кажется ли вам, что именно так и теряется время, главный ресурс в вооруженной борьбе и обеспечении обороноспособности нашего государства?" – поинтересовался Забродский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что нардеп Михаил Забродский сообщил о закупке Кабинетом министров польских бронемашин вместо украинских. Политик раскритиковал власть за поддержку польской оборонной промышленности вместо развития отечественного оборонпрома.

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