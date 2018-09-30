Обмывали покупку: в Запорожье чиновники на катере угодили в смертельное ЧП

В Запорожье в воскресенье, 30 сентября, из катера, шедшего на большой скорости по Днепру, выпали двое человек, один из которых получил смертельные травмы.

ЧП произошло около 13:00 в районе 9-го причала (между Кривой бухтой и рыбзаводом), информируют на сайте Главного управления ГСЧС области.

В катере находились три человека. Один из них получил тяжелые ранения, попав под винт плавсредства. Спасатели оперативно отыскали его и в тяжелом состоянии направили в 9-ю городскую больницу. По предварительной информации, речь идет о главе Запорожского рыбоохранного патруля Дмитрии Чайке.

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Тело второго пострадавшего водолазы обнаружили около 16:40, сообщили в пресс-службе.

По информации сайта "Акцент", мужчины "обмывали" получение новых катеров. Так, в открытом доступе было опубликовано видео, на котором свидетель происшествия - местный рыбак - утверждает, что видел, как катер плавал в районе рыбинспекции.

Также он сообщил, что люди, выпавшие из катера, были в состоянии алкогольного опьянения, а в одном из пострадавших пассажиров он узнал начальника Запорожского рыбоохранного патруля.

Позже портал "Заноза" сообщил, что утонувшим человеком, вероятно, оказался Павел Саварец - замначальника в Управлении защиты экономики, возглавляющий один из отделов. Третий пострадавший, который остался жив - Павел Юшков. Он также занимает должность начальника в Управлении защиты экономики.

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