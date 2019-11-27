Главная Новости
29 ноября • обновлено в 11:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Обмена не будет: переговоры Украины и террористов "ДНР" провалились

7.7т
Читать материал на украинском

Украина и террористы "ДНР" не смогли договориться об очередном обмене пленными. На встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны не пришли к консенсусу в вопросе верификации лиц.

Об этом заявила так называемый "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, сообщается на ее пропагандистском сайте.

"Было выстроено предложение со стороны Киева об односторонней верификации удерживаемых лиц. Однако, ввиду отсутствия доверия к украинской стороне и их нежелания идти на контакт, нашей стороной данное предложение было отклонено", – заявила пособница оккупантов.

Новости
Обмен пленными: в Кремле заговорили о новых переговорах с Киевом

Обмен пленными

Обмен пленными

"Радио Свобода"

В то же время, отметила Морозова, была достигнута договоренность об обмене информацией в преддверии следующей встречи по подтверждению нахождения лиц для возможного их включения в список на обмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря Россия намерена призвать Киев начать прямой диалог с временно оккупированным Донбассом.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Обмен пленными Мирные переговоры в Минске
Место
Украина Донецк
Тег
ДНР
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
36
17
Смешно
2
Интересно
6
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Окраинцы друг-другу не верят, прекрасно зная свой народец
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
2 из 4 ответов | показать все
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Вегера Вячеслав, Ни Толстой, ни Тургенев тогда не отделяли русских от малоросов. Так что зря стараешься
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Вегера Вячеслав, рассказать бы Гоголю про жизнь хохла убогую, ей Богу, этот Гоголь не поверил бы. Стырино у Высоцкого.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги