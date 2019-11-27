Обмена не будет: переговоры Украины и террористов "ДНР" провалились

Украина и террористы "ДНР" не смогли договориться об очередном обмене пленными. На встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны не пришли к консенсусу в вопросе верификации лиц.

Об этом заявила так называемый "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, сообщается на ее пропагандистском сайте.

"Было выстроено предложение со стороны Киева об односторонней верификации удерживаемых лиц. Однако, ввиду отсутствия доверия к украинской стороне и их нежелания идти на контакт, нашей стороной данное предложение было отклонено", – заявила пособница оккупантов.

Обмен пленными "Радио Свобода"

В то же время, отметила Морозова, была достигнута договоренность об обмене информацией в преддверии следующей встречи по подтверждению нахождения лиц для возможного их включения в список на обмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря Россия намерена призвать Киев начать прямой диалог с временно оккупированным Донбассом.

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