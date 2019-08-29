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Обмен состоялся! Моряки, Сенцов и другие пленные возвращаются в Украину: все подробности

1.6т Читать материал на украинском

В ночь пятницы, 30 августа, между Украиной и Россией состоялся обмен пленными и заключенными.

Сообщения об активизации обменного процесса начали появляться в разных источниках вечером 29 августа.

Первым из украинских источников об этом на странице в Facebook написал новоизбранный генеральный прокурор Руслан Рябошапка (со ссылкой на сотрудницу Верховной Рады Украины Анну Исламову).

Обмен состоялся! Моряки, Сенцов и другие пленные возвращаются в Украину: все подробности

Скриншот

OBOZREVATEL следит за развитием ситуации:

3:04 – Telegram-канал Klymenko Time назвал фамилии украинских политзаключенных, которые должны возвратиться на родину. Среди них – Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух.

Обмен состоялся! Моряки, Сенцов и другие пленные возвращаются в Украину: все подробности

Скриншот

Обмен состоялся! Моряки, Сенцов и другие пленные возвращаются в Украину: все подробности

Скриншот

Обмен состоялся! Моряки, Сенцов и другие пленные возвращаются в Украину: все подробности

Скриншот

Отметим, ранее российская газета "Коммерсант" передавала, что пленных украинцев, если от них поступят обращения, могут помиловать указом президента РФ Владимира Путина в обмен на помилованных россиян.

При этом несколько человек, в том числе режиссер Олег Сенцов, отказались просить помилования, поскольку это будет означать признание вины. Некоторые другие украинцы, по данным издания, отказались участвовать в обмене.

Политзаключенных, которые находятся под следствием в России, могут передать украинскому суду, который, как предполагается, продолжит рассмотрение "дел". В частности, в Киев могут передать уголовное дело 24 моряков, задержанных в Керченском проливе.

Обмен состоялся! Моряки, Сенцов и другие пленные возвращаются в Украину: все подробности

24 канал

До этого секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников заявил, что незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко доставили из колонии в СИЗО "Лефортово".

В следственном изоляторе также находятся Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов (всего, по данным Мельникова, – 30 человек).

В Москву из ИК-8 перевезли и режиссера Олега Сенцова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Российская сторона подтвердила информацию насчет возможного обмена пленными с Украиной в ближайшее время.

  • Об этом же заявил президент Украины Владимир Зеленский.

  • Стороны обсуждают схему обмена 33 на 33. Среди тех, кого могут вернуть Украине – Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко, а также некоторые из пленных моряков.

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Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.

Темы
Украинские политзаключенные в России Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
военнопленные пленные моряки обмен
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Все понятно с моряками. А вот остальное, это головная боль. Они были удобны, пока сидели в российской тюрьме. А теперь, в полку Савченко пополнение. Сейчас их будут соплями и патриотическими визгами обливать, а потом потихоньку либо пришибут, либо посадят. Ничего нового.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Но стопам Нади! Сначала дать хероев, а потом закрыть!
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