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11 сентября • обновлено в 11:33
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Обмен пленными: журналистка сказала, какую ловушку Путин приготовил Украине

8.9т Читать материал на украинском

Россия торгуется за освобождение крымских политзаключенных, чтобы Украина признала их российское гражданство, выданное оккупационной администрацией Крыма.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV журналистка Лариса Волошина, комментируя обмен пленными. Она напомнила о т.н. "крымском списке" политзаключенных, где содержатся 84 фамилии, преимущественно крымских татар.

"Когда Путин отпускал людей, у него есть своя игра. Это безусловно... Почему Россия отпустила одного Эдема Бекирова? Потому что Бекирова она считает жителем Херсонской области, который въехал на территорию Крыма к родственникам. А тех, кто именно в Крыму, она считает своими гражданами, и они могут их судить", – заявила журналистка.

Волошина напомнила, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова сразу после освобождения пленных призвала заключить соглашение об избегании двухстороннего уголовного преследования между Украиной и Россией. Следующим шагом, по ее словам, может быть межгосударственный договор об уголовной ответственности граждан Украины и России.

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"Они навязывают нам двойное гражданство. Причем двойное украино-российское гражданство – это не такое большое зло, как признать российским гражданством те аусвайсы, которые выдавали в оккупированном Крыму. Мы говорим – это не российский паспорт, это оккупированная территория, какие же они российские граждане?" – подчеркнула журналистка.

"Но Россия будет давить на это, будет говорить, что те крымчане, которые сидят в Крыму и в РФ – это российские граждане. Давайте, мол, договоримся – пусть эти люди сами выбирают, они граждане и России, и Украины, по каким законам их судить. Нас будут на это вести, крайне важно не допускать таких переговоров", – отметила Волошина.

Обмен пленными: какую ловушку Путин приготовил Украине

begemot.media

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

  • Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.

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Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Российско-украинский конфликт Обмен пленными Нарушение прав человека в Крыму Аннексия Крыма
Персоны
Владимир Путин Лариса Волошина
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Питон Каа
Питон Каа
Если уж эти "узники совести" расписались в получении российских паспортов, то они уже граждане России, несмотря на то, что они еще сохранили украинские паспорта и гражданство. Так что Россия не обязана их выдавать.
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Южный Гарик
Южный Гарик
Южный Гарик, нагадили
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филипп филипыч
филипп филипыч
диктатор говорит пусть люди сами решают. демократорша говорит этого допустить нельзя))
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