Обмен пленными: журналистка сказала, какую ловушку Путин приготовил Украине

Россия торгуется за освобождение крымских политзаключенных, чтобы Украина признала их российское гражданство, выданное оккупационной администрацией Крыма.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV журналистка Лариса Волошина, комментируя обмен пленными. Она напомнила о т.н. "крымском списке" политзаключенных, где содержатся 84 фамилии, преимущественно крымских татар.

"Когда Путин отпускал людей, у него есть своя игра. Это безусловно... Почему Россия отпустила одного Эдема Бекирова? Потому что Бекирова она считает жителем Херсонской области, который въехал на территорию Крыма к родственникам. А тех, кто именно в Крыму, она считает своими гражданами, и они могут их судить", – заявила журналистка.

Волошина напомнила, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова сразу после освобождения пленных призвала заключить соглашение об избегании двухстороннего уголовного преследования между Украиной и Россией. Следующим шагом, по ее словам, может быть межгосударственный договор об уголовной ответственности граждан Украины и России.

"Они навязывают нам двойное гражданство. Причем двойное украино-российское гражданство – это не такое большое зло, как признать российским гражданством те аусвайсы, которые выдавали в оккупированном Крыму. Мы говорим – это не российский паспорт, это оккупированная территория, какие же они российские граждане?" – подчеркнула журналистка.

"Но Россия будет давить на это, будет говорить, что те крымчане, которые сидят в Крыму и в РФ – это российские граждане. Давайте, мол, договоримся – пусть эти люди сами выбирают, они граждане и России, и Украины, по каким законам их судить. Нас будут на это вести, крайне важно не допускать таких переговоров", – отметила Волошина.

begemot.media

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал