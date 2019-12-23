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24 декабря • обновлено в 01:10
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Длились 4 часа: Сивохо рассказал о ходе переговоров по новому обмену пленными

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Переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске по новому обмену пленными, который должен состояться до конца текущего года, продолжались около 4 часов.

Об этом 23 декабря на своей странице в Facebook сообщил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. "Сегодня было тяжело", – начал пост он.

"Много было вопросов, компромисс давался непросто. Но главное – результат! Взаимное освобождение состоится. Новый год наши ребята будут встречать дома! Многие из них уже 4 года не видели родных и близких", – написал Сивохо.

Иллюстрация. Заседание ТКГ в Минске

Иллюстрация. Заседание ТКГ в Минске

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Обмен пленными Мирные переговоры в Минске Российско-украинский конфликт
Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса обмен СНБО
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