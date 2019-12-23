Длились 4 часа: Сивохо рассказал о ходе переговоров по новому обмену пленными

Переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске по новому обмену пленными, который должен состояться до конца текущего года, продолжались около 4 часов.
Об этом 23 декабря на своей странице в Facebook сообщил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. "Сегодня было тяжело", – начал пост он.
"Много было вопросов, компромисс давался непросто. Но главное – результат! Взаимное освобождение состоится. Новый год наши ребята будут встречать дома! Многие из них уже 4 года не видели родных и близких", – написал Сивохо.
Иллюстрация. Заседание ТКГ в Минске
LB.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
О том, что стороны согласовали обмен до конца 2019 года в понедельник, 23 декабря, сообщила Дарка Олифер – пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.
Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская рассказала, что Киеву вернут граждан, которые провели 4 года в плену террористов.
СМИ узнали имена лиц, которых, вероятно, выдадут "Л/ДНР" – это якобы экс-"беркутовцы", подозреваемые в расстрелах на Майдане.
В связи с этим гражданская организация "Семья героев Небесной сотни" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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