Обмен пленными на Донбассе: все подробности онлайн

В среду, 27 декабря, проходит первый в 2017 году обмен пленными между Украиной и подконтрольными России террористами так называемых ДНР и ЛНР.

Боевики обещают отдать 74 украинцев. Взамен должны получить 306 человек.

Точное место и время обмена украинская сторона не назвала до сих пор.

15:49 - Обмен пленными между Украиной и "ДНР" будет проходить на оккупированной территории.

Как заявило "представительство ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, "омбудсмен ДНР" Дарья Мороза настояла на проведении второго этапа обмена на подконтрольной им территории.

15:28 Обновленная информация для тех, кто собрался встречать украинских героев в аэропорту "Борисполь".

15:25 - Освобожденые в 2016 году из плена "ЛНР" журналистка Мария Варфоломеева и Владимир Жемчугов отправились самолетом на встречу первым освобожденным заложникам.

15.19 - Кум российского президента и член трехсторонней контактной группы по Донбассу Виктор Медведчук анонсировал новый обмен пленными между Украиной и "ЛДНР".

15:00 - Стало известно, что на подконтрольную Украине территорию вернулись три автобуса с 16 украинскими, которые находились в плену боевиков "ЛНР".

Среди освобожденных из плена - Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, Валентин Богдан и Эдуард Неделяев.

Ультрас луганской "Зари" Владислава Овчаренко приговорили к 17 годам тюрьмы, его друг Артем Ахмеров получил 13 лет колонии строгого режима. Обоих парней "суд республики" признал виновными в "шпионаже в пользу Украины".

Блогер Эдуард Неделяев исчез в ноябре 2016-го. Он не скрывал своей проукраинской позиции и иронически писал о жизни в "ЛНР".

Едуард Нєдєляєв - ВЖЕ ВІЛЬНИЙ!🇺🇦

ДЯКУЮ!!! pic.twitter.com/UTgaM3eTls — Непогана Тетяна (@ian_tanya) December 27, 2017

22-летний контрактник Валентин Богдан попал в плен к боевикам зимой 2016 года.

14:54 - Президент Украины Петр Порошенко лично по телефону поздравил первых освобожденных из вражеского плена.

"Каждый шаг находится на его личном контроле", - написал его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Щойно Президент особисто телефоном привітав перших наших хлопців, звільнених з ворожого полону.

Кожен крок знаходиться на його особистому контролі. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) December 27, 2017

14:44 - Подконтрольные "ЛНР" СМИ сообщают другие данные.

Так, "омбудсмен" псевдореспублики Ольга Кобцева заявила, что украинская сторона отпускает 75 человек, заявленных "ЛНР".

14:34 - Появились фото процесса обмена пленніми от Reuters.

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

14:20 - Украина передала террористам "ЛНР" 99 человек.

14:16 - На очереди – обмен с террористами "ДНР".

14:13 - На подконтрольную Украине территорию вернулись 3 автобуса с 16 украинскими, которые находились в плену "ЛНР". В одном из автобусов российские, сепаратистские СМИ, еще в одном - представители террористов.

14:11 - Украинская сторона получила 16 военных, которые были в плену боевиков "ЛНР".

14:08 - "43 человека, которые должны быть среди 306 заложников с украинской стороны, отбывших наказание и освобожденных из-под стражи, поэтому не приехали на обмен", - сообщила омбудсмен Валерия Лутковская "Громадському".

Также есть часть людей, которые приехали на обмен, но отказываются возвращаться на подконтрольные боевикам территории Луганской и Донецкой областей. Их около 10-15 человек. Каждого заложника будут спрашивать у присутствие представителей Красного Креста, хочет ли он возвращаться на неподконтрольные Украины территории, говорит Лутковская.

14:01 - Подконтрольные террористам СМИ пишут, что обмен начался

"Украинские пленные, подлежащие обмену, направлены вглубь серой зоны для проведения процедуры", - сообщает ЛИЦ.

Также "Громадське сообщает, что стороны начали процесс.

13:48 - Сторонам удалось согласовать все списки. Процесс начнется с минуты на минуту!

Держим кулаки!

13:42 - Стороны сверяют списки. Обмен людьми пока не начался.

13:31 - Как минимум 10-15 человек со списков террористов, которых Украина привезла на обмен, планируют объявить об отказе переходить на оккупированную территорию уже во время самого обмена.

13:17 - Новый главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что подписал указ о "помиловании" пленных.

12:49 - Появились первые фото обмена пленными в Донецкой области:

З’явились перші фото обміну полоненими в Донецькій області: pic.twitter.com/cakkSbS3Ax — Телеканал "Прямий" (@prm_ua) December 27, 2017

12:39 - Желающих встречать украинских героев в Борисполе предупредили о необходимости иметь при себе документы.

А активисты уже готовятся встречать освобожденных героев:

12:25 - Представители "ЛНР" и "ДНР" в сопровождении автомобилей наблюдателей ОБСЕ выдвинулись на переговоры с украинской стороной, сообщают подконтрольные боевикам СМИ.

12:22 - По информации "Громадського", обмен состоится не раньше 14:00. Ожидается, что на время обмена на КПВВ "Майорск" полностью отключат интернет.

12:15 - Украинским пленным подготовили маленькие сувениры:

12:12 - В Минобороны уточнили, что вечером в Борисполе пленных встретит руководство государства.

12:10 - В "ДНР" обвинили украинскую сторону в затягивании процесса. Там заявляют, что "со стороны территории, подконтрольной Киеву, продолжает двигаться транспорт", из-за чего члены группировки и пленные "вынуждены оставаться в точке сбора и ожидать окончания транспортного потока".

"Ранее с украинской стороной были согласованы все детали процедуры обмена, в частности, в 12:00 стороны должны были перекрыть дороги, ведущие к месту обмена пленными", - говорится в сообщении подконтрольных "ДНР" СМИ.

11:58 - Освобожденных из плена боевиков на Донбассе украинцев перевезут в Киев военным самолетом Ил-76.

Советник президента Украины Юрий Бирюков обнародовал на своей странице в Facebook фотографию самолета, дополнив ее словами: "Мы ждем и готовимся. Києве, #Зустрінь_своїх".

11:47 - Колонна с украинскими заложниками террористов "ДНР" прибыла в Горловку.

11:45 - Медиа, подконтрольные террористам "ЛНР", сообщают, что удерживаемых в Луганске пленных уже доставили к месту обмена, который, по их словам, состоится в 12.00.

11:22- Комментируя факт обмена, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заметил: этот обмен будет неполным. Соответствующий пункт Минских соглашений не будет выполнен, а у Кремля останется рычаг давления на Украину.

11:10 Колонна с пленными террористами "Л/ДНР" и их сторонниками отправилась из Святогорска Донецкой области к месту запланированного обмена.

facebook.com/iryna.gerashchenko

facebook.com/iryna.gerashchenko

facebook.com/iryna.gerashchenko

11:09 - "Громадське" уточняет, что обмен пройдет на КПВВ "Майорск". Из неподконтрольного украинским властям Луганска уже отправили 16 пленных, со стороны "ДНР" – 58.

10:30 - Украинские пленные, удерживаемые на территории так называемой "ДНР", выехали к месту проведения обмена, сообщает Интерфакс-Украина.

Колонна с украинскими пленными движется в сторону Горловки.

10:19 - Удерживаемый в плену террористов "ЛНР" разведчик-пулеметчик 92 механизированной бригады ВСУ Владислав Лактионов перед отправкой из Луганского СИЗО к месту запланированного обмена заявил о желании вновь пойти на службу в ВСУ.

"Я посмотрю, как будет со здоровьем. Наверное, вернусь (в ряды ВСУ), продолжу службу по контракту служить", - сказал он представителям "СМИ" террористов.

09:59 - Также появилось видео колонны с военнопленными, которая отправляется к месту обмена под Горловкой.

09:53 - Стало известно, где состоится обмен пленными с террористами "Л/ДНР".

09:30 - В сети появилось видео с украинцами, находившимися в плену террористов "ЛНР".

Судя по видео, среди тех, кого готовят к обмену есть следующие украинцы: Сергей Гладкий, Анатолий Кучер, Владислав Лактионов и Олег Якунин. Ранее в сети появилось видео, на котором эта группа пленных звонит домой своим родным.

09:20 - Появилось первое фото украинских пленных в "ЛНР".

09:15 -

Обмен пленными



Луганск-16 (уже в пути), Донецк-58



Точка передачи на карте pic.twitter.com/UYLNJJ6XUG — IgorGirkin (@GirkinGirkin) December 27, 2017

08:49 - В соцсетях организовали акцию с призывом встретить на военном аэродроме Борисполь 74 украинца, которые должны быть освобождены из плена террористов на Донбассе.

"Как добраться? Со станции метро "Бориспольская" (зеленая ветка) завтра примерно с 17:00 будут ходить бесплатные автобусы прямо до места встречи. Можно доехать своим ходом на авто или на попутках, но учтите, что это не знакомый всем аэропорт "Борисполь", а военный аэродром... Что с собой брать? Во-первых, тепло оденьтесь. Это не терминал с VIP-зоной. Поэтому берите с собой термосы с горячим чаем, а еще - флаги, шарики, цветы и плакаты, если захотите", - предлагает один из организаторов акции Юрий Гудименко.

Вместе с призывом встретить героев распространяется хештеґ #Зустрінь_своїх.

08:43 - Как сообщает РИА Новости, украинских пленных, содержавшихся на территории подконтрольной террористам "ЛНР", вывезли из Луганского СИЗО для процедуры обмена.

"Сейчас мы отправляемся на место обмена, где будем передавать удерживаемых лиц, которые содержались на территории ЛНР", — сказала "руководитель рабочей группы по обмену пленными" с стороны террористов Ольга Кобцева.

Отметим, что уже больше года не было обменов. Последние, кого отпустили боевики, - это "киборг" Тарас Колодий и луганчанин Владимир Жемчугов.

Отметим, что президент Украины Петр Порошенко рассказал, что страна провела профессиональную работу по подготовке к освобождению украинских военнопленных. Он собирается обратиться к правительству с инициативой выплатить материальную поддержку семьям заложников 27 декабря.

При этом накануне у Порошенко рассказали "неутешительную информацию" по обмену пленными.