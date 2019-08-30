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Обмен пленными между Россией и Украиной откладывается? Появились тревожные данные

2.6т Читать материал на украинском

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией откладывается до следующей недели.

Об этом "Радио Свобода" сообщили 30 августа источники в украинских правоохранительных органах.

О том, что обмен может состояться на следующей неделе также сообщил украинский адвокат нескольких граждан России Валентин Рыбин. Он указал, что его подзащитные все еще находятся в СИЗО в Украине, а возможной датой обмена назвал 3 сентября.

Обмен пленными

Обмен пленными

УНН

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Офисе президента опровергли завершение процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц.

  • При этом в сети появилась информация, что 35 украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в России, должны вернуться на родину 30-31 августа.

  • Первым из украинских источников об этом на странице в Facebook написал новоизбранный генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

  • Затем СМИ сообщили, что ожидается прилет украинцев в аэропорт "Жуляны". Родные военнопленных также якобы подтвердили, что удерживаемые ранее в России моряки приехали в Киев.

  • Затем в аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского сели три военных самолета.

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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Перший же вислів нового генпрокурора виявився фейком... Знаменно. Так і працюватиме. Неперевірено, голослівно, непідтверджено.
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