"Облили грязью!" Киевский предприниматель опроверг скандальную связь с Грымчаком

Информация СМИ о том, что ООО "Зеленый гай" якобы предлагало задержанному заместителю главы МинВОТ Юрию Грымчаку и его "помощнику" взятку за строительство кафе в Киеве, оказалась фейком.

О том, как обстоят дела в действительности, в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал собственник "Зеленого гая", киевский предприниматель Семен Зельдич.

По его словам, данные, опубликованные "Украинской правдой" о том, что именно его фирма замешана в нашумевшем деле, являются наглой клеветой.

Юрий Грымчак Вести

"Я владелец фирмы "Зеленый гай", адрес которой указали сегодня. Мне позвонили друзья и спросили, читал ли материал в СМИ. Это статья, которая разгромила меня, не только как предпринимателя, но и как личность, уважаемого человека, который много чего делал во благо родного города. Меня просто облили грязью, не имея никаких доказательств. Это какой-то абсурд!" – поделился он.

Зельдич подробно рассказал о своей деятельности, заверив, что уже более десяти лет не получал никаких разрешений, которые могли хоть каким-то образом касаться расследования. Кроме того, по словам предпринимателя, самого Грымчака он также не знает.

"Наше предприятие давно приватизировало кафе. Можем предоставить любые подтверждающие документы. У меня есть свидетельство собственности. Земля в аренде на 25 лет. Я не веду никакие строительства. Я не получаю никаких разрешений в Министерстве культуры. У меня нет никаких запросов. Я вообще не знаю, кто такой этот Грымчак, и никогда не прибегал к услугам каких-то посторонних людей!" – возмутился он.

"Эта информация порочит меня, как честного человека, и всю мою семью. Я, как добросовестный налогоплательщик и гражданин, получаю все разрешения официально и имею все доказательства этого!" – добавил предприниматель.

"Мы никаких действий не предпринимаем, не пользуемся услугами кого-то, тем более этого товарища. Я никогда не обращался, в том числе через Грымчака, в Минкульт за согласованием каких-либо проектов", – резюмировал он.

Данные о предприятии из ЕГР Скриншот

Данные о предприятии из ЕГР Скриншот

Данные о предприятии из ЕГР Скриншот

Данные о предприятии из ЕГР Скриншот

Данные о предприятии из ЕГР Скриншот

Напомним, НАБУ обнародовало предполагаемую схему преступления, в котором может быть замешан Грымчак, не называя при этом никаких названий предприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 августа представители СБУ вместе с НАБУ и ГПУ задержали Грымчака.

Вместе с Грымчаком был задержан его помощник, который приходится жене чиновника Юлии братом. Его имя – Игорь Овдиенко.

Журналист Владимир Бойко заверил, что для задержания Грымчака была предпринята фальсификация.

Спикер ГПУ Андрей Лысенко подтвердил, что подозреваемые требовали взятку в размере $1,1 млн за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица и также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА.

Адвокат Грымчака Татьяна Матяш заявила, что передача взятки не была зафиксирована, а вместо 480 тыс. долларов у него изъяли полмиллиона календариков.

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