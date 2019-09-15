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15 сентября • обновлено в 11:27
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Облил и поджег зажигалкой: под Запорожьем произошло новое чудовищное преступление

1.7т Читать материал на украинском

В селе Терновка Запорожской области мужчина облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Как выяснилось, инцидент произошел после ссоры во время употребления алкогольных напитков. Как рассказали в пресс-службе ГУ НП в Запорожской области, вечером 13 сентября в селе Терновка 25-летний хозяин дома устроил застолье со знакомыми.

Под Запорожьем мужчина пытался сжечь свою гостью

Под Запорожьем мужчина пытался сжечь свою гостью

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Среди гостей была 57-летняя местная жительница.

Между ними возникла ссора, во время которой мужчина облил ее легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег зажигалкой и убежал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье мужчина облил кипятком свою девушку, пока она спала. Пострадавшая госпитализирована с ожогами 21% тела.

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Место
Украина Запорожье
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