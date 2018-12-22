Обещал показать автомат: в ''ЛНР'' нашли педофила-насильника

В рядах "народной милиции ЛНР" обнаружили террориста-педофила, который надругался над малолетним мальчиком.

Преступление он совершил еще в июне, однако поймать насильника смогли только сейчас. Информация о педофиле появилась на странице паблика "Свердловск — ты должен это знать" в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

Жертва педофила "Еженедельник 2000"

Растлитель, находясь на "дежурстве" в селе Пеньковка (северо-восточная окраина Луганска), заманил ребенка на дачи под предлогом обещания показать автомат. Именно там он и осуществил сексуальное насилие над мальчиком.

Также в паблике рассекретили личные данные террориста. Его зовут Дмитрий Захаров, коренной луганчанин. Преступнику 27 лет. Примечательно, что на страницах в соцсетях он позиционирует себя как "военный разведчик России".

На новость о поимке педофила отреагировал на своем Telegram-канале и офицер Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Педофилы в рядах оккупационных войск "Луганды". Меня даже не удивило, что весь сброд собрался в одном месте и называют себя "защитники отечества", а сами тем временем воплощают извращенские фантазии и мечты. Это уже не первый факт в рядах орков", — написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре на оккупированном Донбассе появились террористы из "Всевеликого войска Донского", которые также известны как бандиты Козицына. При этом "казаков" знают, как особо жестоких убийц и насильников. Они около двух лет держали под контролем населенные пункты на востоке Украины.

Напомним, что в начале сентября на Донетчине осудили 33-летнего рецидивиста, который изнасиловал и убил шестилетнюю Алину Васютину. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.