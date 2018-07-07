Объединенные силы поймали под Мариуполем "ДНРовца"

В субботу, 7 июля, под Мариуполем нацгвардейцы из состава Объединенных сил задержали лицо, причастное к террористам "ДНР".

Как сказано на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook, на блокпосту возле Мариуполя военный наряд остановил для осмотра пригородный рейсовый автобус, который следовал по маршруту Мариуполь - Мангуш.

"При проверке документов было обнаружено, что один из пассажиров автобуса, гражданин С., житель села Бердянское Донецкой области, имеет связи с незаконными вооруженными формированиями так называемой "ДНР", - сказано на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

"В результате вышеуказанную лицо передали работникам Мангушского отдела полиции Главного управления Национальной полиции Донецкой области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", - написано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне воин ВСУ показал фото ликвидированных террористов "Л/ДНР".