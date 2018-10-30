''Нужно было остановить'': Бродский рассказал, за что Кучма убрал Гонгадзе

Несмотря на то, что журналист Георгий Гонгадзе не был личным врагом второго президента Украины Леонида Кучмы, его убийство спланировали как показательную казнь для устрашения остальных представителей СМИ.

Кроме того, поводом для его устранения стал и тот факт, что Гонгадзе начал публиковать правдивые резонансные материалы в интернете, который в начале 2000-х только набирал популярность в Украине, что крайне не устраивало тогдашний режим. Об этом рассказал глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский в интервью журналисту Юрию Бутусову (чтобы посмотреть полное видео, доскрольте страницу до конца).

"Им нужны были примеры жестокого наказания. Во-вторых, он пошел в интернет. Пинчук (Виктор, украинский олигарх, зять Кучмы. — Ред.) — достаточно интеллектуальный парень. Он понимал, что за интернетом — будущее. Им нужно было останавливать этот процесс", — выразил уверенность он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бродский также рассказал, что Кучма и экс-министр внутренних дел Юрий Кравченко после убийства Гонгадзе собирались устранить его самого. Поводом для расправы, которую они планировали, была его финансовая поддержка деятельности журналиста.