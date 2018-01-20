Новый "груз 200": в сети рассказали о ликвидации террориста "ДНР"

На Донбассе ликвидировали члена одного из незаконных вооруженных бандформирований, который воевал на стороне террористов так называемой ДНР.

Об этом в Twitter сообщает блогер Necro Mancer.

В частности, террорист Николай Колесник был родом из города Доброполье Донецкой области.

По данным блогера, 22-летний член вооруженных бандформирований был ликвидирован 10 января в районе города Дебальцево.

Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

Напомним, ранее террористы "ДНР" понесли масштабные потери, подорвавшись на собственных растяжках.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети показали ликвидированного террориста "ДНР" с позывным "Механик".