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Новый "груз 200": в сети рассказали о ликвидации террориста "ДНР"

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На Донбассе ликвидировали члена одного из незаконных вооруженных бандформирований, который воевал на стороне террористов так называемой ДНР.

Об этом в Twitter сообщает блогер Necro Mancer.

В частности, террорист Николай Колесник был родом из города Доброполье Донецкой области.

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По данным блогера, 22-летний член вооруженных бандформирований был ликвидирован 10 января в районе города Дебальцево.

Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

Напомним, ранее террористы "ДНР" понесли масштабные потери, подорвавшись на собственных растяжках.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети показали ликвидированного террориста "ДНР" с позывным "Механик".

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Новости ДНР
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