Новый "груз 200": в сети рассказали о ликвидации террориста "ДНР"

На Донбассе ликвидировали члена одного из незаконных вооруженных бандформирований, который воевал на стороне террористов так называемой ДНР.
Об этом в Twitter сообщает блогер Necro Mancer.
В частности, террорист Николай Колесник был родом из города Доброполье Донецкой области.
По данным блогера, 22-летний член вооруженных бандформирований был ликвидирован 10 января в районе города Дебальцево.
Twitter Necro Mancer
Twitter Necro Mancer
Напомним, ранее террористы "ДНР" понесли масштабные потери, подорвавшись на собственных растяжках.
Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети показали ликвидированного террориста "ДНР" с позывным "Механик".
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