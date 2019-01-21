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Новый груз 200: в сети показали ликвидированных террористов ''Л/ДНР''

2.2тЧитать материал на украинском

На Донбассе погибли два террориста, воевавшие на стороне "ЛДНР".

Как сообщает сайт "Миротворец", ликвидировали одного россиянина и одного украинца.

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Так, 29 декабря 2018 года погиб Филиппов Николай (позывной Колыма), дата рождения: 22.03.1967. Боевик проживал по адресу: Московская обл., г. Пушкино, мкрн. Клязьма, ул. Крыловская 8. Убитый террорист состоял в "Союзе Добровольцев Донбасса".

Сообщается, что Филиппова убили в боях под Горловкой.

Новый груз 200: в сети показали ликвидированных террористов ''Л/ДНР''

Twitter

Филиппов Николай

Филиппов Николай

Филиппов Николай

Филиппов Николай

8 января 2019 года погиб Чучин Александр (подразделение: "Дизель", позывной: Леший), дата рождения: 22.03.1967.

Чучин проживал по адресу: Луганская обл., Перевальский р-н, г. Артемовск, ул. Рындина 5, кв. 4.

В сети сообщается, что Чучин погиб в Донецке вследствие взрыва гранаты в квартире.

Новый груз 200: в сети показали ликвидированных террористов ''Л/ДНР''

Twitter

Чучин Александр

Чучин Александр

Чучин Александр

Чучин Александр

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали ликвидированного террориста "ДНР".

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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
какой украинец,подох рашист
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Ватников Сепаратист
Ватников Сепаратист
Смешная фраза прописана : ликвидированы два боевика, один россиянин, с паспортом,со всеми документами, и один украинец тоже со всеми документами, они постоянно со собой носили бумаги чтоб фуфлотворцу было понятно кого ликвидировали в инете!!!Бл@ ну может хватит покориться, может свой список откроете людишкам укровский, так там десятки тысяч ликвидированных.Двух котлов и аэропорта численность за 10 тысяч зашкаливает!!!Вы бы решали прекратить войну и пусть каждый живёт (Донецкая, Луганская области и укроина) как им хочеться, а дальше время покажет!!!
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
21.01.19. От военкоров: "ЛНР: Первомайск плотный стрелково-миномётный бой. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н.п. Широкино - н.п. Саханка: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. С 09:52 район ЯБП под обстрелом из АГС Почти же в это время обстрел района Донецкого Аэропорта из стрелкового и к\к пулеметов В 11 часов боевики-нацисты обстреляли позиции ВСН в Новоазовском районе из стрелкового и к\к пулеметов. В 11:22 укурки нацбатальонов использовали миномет 120мм по району Донецкого Аэропорта ".
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