Новый груз 200: в сети показали ликвидированных террористов ''Л/ДНР''

На Донбассе погибли два террориста, воевавшие на стороне "ЛДНР".

Как сообщает сайт "Миротворец", ликвидировали одного россиянина и одного украинца.

Так, 29 декабря 2018 года погиб Филиппов Николай (позывной Колыма), дата рождения: 22.03.1967. Боевик проживал по адресу: Московская обл., г. Пушкино, мкрн. Клязьма, ул. Крыловская 8. Убитый террорист состоял в "Союзе Добровольцев Донбасса".

Сообщается, что Филиппова убили в боях под Горловкой.

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Филиппов Николай

Филиппов Николай

8 января 2019 года погиб Чучин Александр (подразделение: "Дизель", позывной: Леший), дата рождения: 22.03.1967.

Чучин проживал по адресу: Луганская обл., Перевальский р-н, г. Артемовск, ул. Рындина 5, кв. 4.

В сети сообщается, что Чучин погиб в Донецке вследствие взрыва гранаты в квартире.

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Чучин Александр

Чучин Александр

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали ликвидированного террориста "ДНР".

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