Об уверенной победе российской дипломатии над загнивающим Западом заговорили после известного изречения главы МИД Сергея Лаврова "дблблд". Поговаривают, что в честь этого Зураб Церетели сразу же взялся ваять для здания на Смоленско-Сенной площади скульптуру гордо восседающего на Лаврове чекиста Володи, которой заменят ее шпиль (по высоте значительно превышающую известный Солсберецкий шпиль – Ю.К.) . А Иосиф Кобзон принялся писать гимн МИД РФ на слова Сергея Лаврова. Да не успел…

Слоган мгновенно прижился, стал настоящим брэндом внешнеполитического ведомства и магическим заклинанием для усиления дипломатического иммунитета от заговоров буржуйских шаманов "хайли-лайкли".

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Но спасает он не всегда, как мы убедились на примере оформленного для работы в секретариате ООН, но не получившего американской визы российского дипломата из ГРУ ГШ ВС РФ полковника С.Тюленева.

Не помогло даже вмешательство известной боярышникофильши Марии Захаровой, грубо осекшей оголтелых визофобов и прочую фашистскую дрянь без всякой причины отказавшей "во въезде россиянину, официально назначенному на должность в секретариат ООН". Более того, ее появление в эфире ситуацию лишь усугубило. Ведь Машина истерика с изобличительными оборотами из совковой пропаганды, как уже показали секс-стори с Бутовой и "шпилевой парой" Петров-Боширов, прямое свидетельство очередного провала российских спецслужб. К бабке не ходи, на все 100%. Как и то, что украинцы считают ее торчком и алкоголичкой.

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А теперь по сути. Во-первых, зачем все тем же США обилечивать еще одного сотрудника российских спецслужб, если перед этим было выслано сначала 35, а потом еще 60 краснопогонников, действующих под дипломатическим прикрытием?

Тем более, что бэкграунд Тюленева – учеба на факультете спецразведки Рязанского училища ВДВ, с 2004 по 2008 год служба офицером по планированию Службы планирования военных операций Управления по военным вопросам Секретариата ООН, а на момент проведения конкурса на нынешнюю должность находился на должности старшего помощника военного атташе по вопросам обороны при Посольстве России в США в Вашингтоне – позволяют американской стороне сделать определенные выводы о целесообразности нахождения российского военнослужащего на территории своей страны. Тем паче, что его служба на Хорошевском шоссе 76, понятное дело, давно явялялась секретом Полишинеля для звездно-полосатых спецслужб. То бишь полковник Тюленев уже был потенциальной персоной нон-грата, успевшей изрядно нагадить американскому государству. О чем принимающей стороной, скорее всего, было доведено и автору фразы "дблблд", и генерал-полковнику Коробову, и другим заинтересованным лицам.

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Второй момент. Должность, на которую метил сослуживец Чепиги и Мишкина, ой как непроста - начальник Службы текущих военных операций Управления по военным вопросам Секретариата ООН. Сотрудник, имеющий доступ к информации по ВСЕМ АСПЕКТАМ деятельности органов ООН во ВСЕХ СТРАНАХ мира, а также принимающий участие в ежедневных брифингах Ситуационного центра ООН. Не должность, а мечта. Даже если просто внимательно записывать информацию, а не гадить и саботировать.

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Третье. Как бы не надеялся чекист Володя выйти "при своих" из кровавой авантюры на Донбассе с помощью "новых властей Украины", но от идеи введения на ОРДЛО миротворцев ООН никто не отказывался. И вполне возможно, что плешфюреру придется решать проблему не с кумом и не в приятной женской компании. А в коленно-локтевой позе, в которую его поставят санкции и собственный нищающий олигархат. И еще не факт, что в нужную кремлевскому режиму сторону повернутся события в Сирии. По этим причинам для подрывной деятельности в Управлении по военным вопросам Секретариата ООН сгодится любой российский "дипломат". Хоть тушкой, хоть тюленевым…

Потому, прикрываясь кондовыми меседжами от Небензи о "злоупотреблениях правом принимающей страны относительно предоставления въездной визы гражданам России", российская агентура в ООН тихонько шушукается на неформальном уровне о допуске к временному исполнению обязанностей на желаемой должности кого-либо из сослуживцев не въездного Тюленева. У которых виза на пребывание в США еще действительна…

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А здесь есть где разойтись…Судя по "деятельности" на информационно-пропагандистском фронте двух коллег Марии Захаровой – первого заместителя Полпреда РФ при ООН и первого секретаря Постоянного Представительства РФ при ООН Дмитрия Полянского и Станислава Алексаева создается впечатление, что в штаб-квартире ООН расположен филиал объединенного штаба российской гибридной агрессии с уполномоченными представителями ФСБ СВР и ГРУ ГШ ВС РФ под дипломатическим прикрытием… Здесь они на "высоте" и, собственно, у всех на виду.

Так что, схватка за должность только начинается. Вспоминая классика – "ты их в дверь, они в окно", можно полагать, что Тюленев далеко не первый сотрудник российской военной разведки, лишившийся благ цивилизации и уехавший спиваться в какой-нибудь Мухосранск. Россияне будут палить агентуру, а принимающая сторона зеркально не выдавать визы.

При этом некогда всесильная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, так и будет болтаться между правом российского "вето" и глубокой обеспокоенностью…

Но первый шаг к зачистке ООН изнутри уже сделан.