МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости расследований

Юрий Карин
Юрий Карин
Главный редактор Sprotyv.infoВсе статьи автора

Новые шпили российской дипломатии от ГРУ ГШ ВС РФ

13.2т

Об уверенной победе российской дипломатии над загнивающим Западом заговорили после известного изречения главы МИД Сергея Лаврова "дблблд". Поговаривают, что в честь этого Зураб Церетели сразу же взялся ваять для здания на Смоленско-Сенной площади скульптуру гордо восседающего на Лаврове чекиста Володи, которой заменят ее шпиль (по высоте значительно превышающую известный Солсберецкий шпиль – Ю.К.) . А Иосиф Кобзон принялся писать гимн МИД РФ на слова Сергея Лаврова. Да не успел…

Слоган мгновенно прижился, стал настоящим брэндом внешнеполитического ведомства и магическим заклинанием для усиления дипломатического иммунитета от заговоров буржуйских шаманов "хайли-лайкли".

Новости
Допрыгались россияне

Но спасает он не всегда, как мы убедились на примере оформленного для работы в секретариате ООН, но не получившего американской визы российского дипломата из ГРУ ГШ ВС РФ полковника С.Тюленева.

Новые шпили российской дипломатии от ГРУ ГШ ВС РФ

Не помогло даже вмешательство известной боярышникофильши Марии Захаровой, грубо осекшей оголтелых визофобов и прочую фашистскую дрянь без всякой причины отказавшей "во въезде россиянину, официально назначенному на должность в секретариат ООН". Более того, ее появление в эфире ситуацию лишь усугубило. Ведь Машина истерика с изобличительными оборотами из совковой пропаганды, как уже показали секс-стори с Бутовой и "шпилевой парой" Петров-Боширов, прямое свидетельство очередного провала российских спецслужб. К бабке не ходи, на все 100%. Как и то, что украинцы считают ее торчком и алкоголичкой.

Новости
Терпилой назначили Путина

А теперь по сути. Во-первых, зачем все тем же США обилечивать еще одного сотрудника российских спецслужб, если перед этим было выслано сначала 35, а потом еще 60 краснопогонников, действующих под дипломатическим прикрытием?

Тем более, что бэкграунд Тюленева – учеба на факультете спецразведки Рязанского училища ВДВ, с 2004 по 2008 год служба офицером по планированию Службы планирования военных операций Управления по военным вопросам Секретариата ООН, а на момент проведения конкурса на нынешнюю должность находился на должности старшего помощника военного атташе по вопросам обороны при Посольстве России в США в Вашингтоне – позволяют американской стороне сделать определенные выводы о целесообразности нахождения российского военнослужащего на территории своей страны. Тем паче, что его служба на Хорошевском шоссе 76, понятное дело, давно явялялась секретом Полишинеля для звездно-полосатых спецслужб. То бишь полковник Тюленев уже был потенциальной персоной нон-грата, успевшей изрядно нагадить американскому государству. О чем принимающей стороной, скорее всего, было доведено и автору фразы "дблблд", и генерал-полковнику Коробову, и другим заинтересованным лицам.

Новости
Путин признал победу Украины в войне

Второй момент. Должность, на которую метил сослуживец Чепиги и Мишкина, ой как непроста - начальник Службы текущих военных операций Управления по военным вопросам Секретариата ООН. Сотрудник, имеющий доступ к информации по ВСЕМ АСПЕКТАМ деятельности органов ООН во ВСЕХ СТРАНАХ мира, а также принимающий участие в ежедневных брифингах Ситуационного центра ООН. Не должность, а мечта. Даже если просто внимательно записывать информацию, а не гадить и саботировать.

Новости
Утверждения Путина о Крыме и Севастополе не соответствуют действительности

Третье. Как бы не надеялся чекист Володя выйти "при своих" из кровавой авантюры на Донбассе с помощью "новых властей Украины", но от идеи введения на ОРДЛО миротворцев ООН никто не отказывался. И вполне возможно, что плешфюреру придется решать проблему не с кумом и не в приятной женской компании. А в коленно-локтевой позе, в которую его поставят санкции и собственный нищающий олигархат. И еще не факт, что в нужную кремлевскому режиму сторону повернутся события в Сирии. По этим причинам для подрывной деятельности в Управлении по военным вопросам Секретариата ООН сгодится любой российский "дипломат". Хоть тушкой, хоть тюленевым…

Потому, прикрываясь кондовыми меседжами от Небензи о "злоупотреблениях правом принимающей страны относительно предоставления въездной визы гражданам России", российская агентура в ООН тихонько шушукается на неформальном уровне о допуске к временному исполнению обязанностей на желаемой должности кого-либо из сослуживцев не въездного Тюленева. У которых виза на пребывание в США еще действительна…

Новости
В России нет предпосылок для позитивных изменений

А здесь есть где разойтись…Судя по "деятельности" на информационно-пропагандистском фронте двух коллег Марии Захаровой – первого заместителя Полпреда РФ при ООН и первого секретаря Постоянного Представительства РФ при ООН Дмитрия Полянского и Станислава Алексаева создается впечатление, что в штаб-квартире ООН расположен филиал объединенного штаба российской гибридной агрессии с уполномоченными представителями ФСБ СВР и ГРУ ГШ ВС РФ под дипломатическим прикрытием… Здесь они на "высоте" и, собственно, у всех на виду.

Так что, схватка за должность только начинается. Вспоминая классика – "ты их в дверь, они в окно", можно полагать, что Тюленев далеко не первый сотрудник российской военной разведки, лишившийся благ цивилизации и уехавший спиваться в какой-нибудь Мухосранск. Россияне будут палить агентуру, а принимающая сторона зеркально не выдавать визы.

При этом некогда всесильная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, так и будет болтаться между правом российского "вето" и глубокой обеспокоенностью…

Но первый шаг к зачистке ООН изнутри уже сделан.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Юрий КаринЮрий Карин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
7
Смешно
26
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
на очереди пересмотр итогов Нюрбернгского процесса , почему преступления фашизма рассмотрены в период только с 1941 года? это что ,харизма сталина такая была? Ведь ВМВ началась с 1939 года, пора приоткрыть завесу над тайнами Рейха начиная с 1939 года , а может и с 1931.... и роли ссср и рсдрп в становлении фашизма....))) Всё начинается с малого...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Дейман Алон
Дейман Алон
Кацапездолов надо вышвырнуть из ООН как нашкодивших котов!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги