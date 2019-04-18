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"Новороссия состоится!" В "ДНР" пригрозили развалом Украины

1.3тЧитать материал на украинском

Бывший главарь "ДНР" Павел Губарев все еще верит в кремлевский проект "Новороссия", полагая, что Донбасс станет его частью.

Об этом он рассказал в интервью НА "Харьков". Сепаратист отметил, что на данный момент он занимается серьезными проектами, цель которых, "вернуть Украину в русское цивилизационное "пространство".

"Украина нас потеряла и мы счастливы. Я верю, что Новороссия состоится, другого пути у нас нет. Донбасс - это пьемонт Новороссии. Миссия Донбасса организовать вхождение Новороссии в единое русское пространство. А Украина будет буферным государством, но уже без нас", – поделился Губарев.

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Экс-главарь террористов заявил, что его мечта, чтобы Украина стала Россией.

"Пусть это будут десятилетия, но будет так в любом случае. А вообще, моя мечта, чтобы вся Украина стала Россией. Кучма написал книгу "Украина не Россия", а я напишу книгу - "Украина - это Россия", и посмотрим, кто будет прав", – добавил он.

Оккупированный Донбасс

Оккупированный Донбасс

Как сообщал OBOZREVATEL, Павел Губарев считает, что Украине нужна федерализация, иначе возможна война между Донбассом и Галичиной.

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Персона
Павел Губарев
Место
Украина
Теги
Новости ДНРНовости ДонбассаДНР
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Губарев будет осужден и казнен. Такова участь предателей и военных преступников.
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Ні хто, не зміг залякать ,УСРАІЛЬ ! Беріть всі приклад в УСРАІЛЯ !
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