"Новая Зайцева": 21-летняя мажорка устроила страшное ДТП на Закарпатье

В Ужгороде 21-летняя девушка за рулем Porsche Cayenne вылетела на встречную полосу, протаранив Ford Focus.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области. Пострадали трое людей.

"Вчера, 15 июня, около 19:15 в Ужгороде на улице Славянской произошло ДТП с пострадавшими. На место аварии прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что 21-летняя жительница Свалявы, находясь за рулем автомобиля Porsche Cayenne, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с автомобилем Ford Focus, под управлением 32-летнего ужгородца", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель Ford получил многочисленные травмы, его забрали в реанимацию, водителя и 21-летнюю пассажирку Porsche отвезли в больницу. Водитель задержана.

Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по статье 286 УК, то есть нарушение правила безопасности дорожного движения с потерпевшими, в отношении 21-летней решается вопрос об избрании меры пресечения.

В свою очередь супруга пострадавшего Юлия Костюк написала в одной из местных групп в Facebook, что ее муж находится в крайне тяжелом состоянии.

"Множественные разломы черепа, ушиб внутренних органов и многочисленные переломы. Мужа оперировали 4 часа. Уповаю на силу и здоровье любимого, так как шансы врачи дают небольшие", - рассказала она.

По словам Юлии, утром показатели давления и пульса у мужчины стабильные, сейчас он находится в состоянии комы, подключен к аппарату искусственного дыхания.

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