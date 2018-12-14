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''Новая война!'' Жириновский анонсировал ночное наступление в Украине

5.2тЧитать материал на украинском

Скандальный депутат нелегитимной Государственной думы России Владимир Жириновский заявил о том, что уже в ночь на 15 декабря на Донбассе может начаться стрельба.

"Возможно уже сегодня ночью начнется стрельба на востоке Украины. Управляют этим британские и американские инструкторы, а под ружье встали простые русские ребята, которых натравили друг на друга, которых научили ненавидеть Россию", — говорится на канале Жириновского в Telegram.

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"И ведь не придерешься! Где американская армия, где британская? Нет её. Нет Берлина, который был в 1945 году. Вот она, новая война!" — заистерил российский политик.

''Новая война!'' Жириновский анонсировал ночное наступление в Украине

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев готовит провокацию на Мариупольском направлении на Донбассе.

По ее словам, воспользовавшись введенным, в том числе в Донецкой и Луганской областях, режимом военного положения, Киев хочет организовать стремительное наступление на Мариупольском направлении с целью захвата находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией.

В то же время в США предупредили Украину о масштабном наступлении Путина.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Жириновский
Место
Россия
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Dell Alex
Dell Alex
Древний клоун все говорит в рамках своего обычного маразма )))
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Мосин Клим
Мосин Клим
идиот！
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Кожедуб Руслан:"окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!" С Вами в этом трудно не согласиться.
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