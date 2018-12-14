''Новая война!'' Жириновский анонсировал ночное наступление в Украине

Скандальный депутат нелегитимной Государственной думы России Владимир Жириновский заявил о том, что уже в ночь на 15 декабря на Донбассе может начаться стрельба.
"Возможно уже сегодня ночью начнется стрельба на востоке Украины. Управляют этим британские и американские инструкторы, а под ружье встали простые русские ребята, которых натравили друг на друга, которых научили ненавидеть Россию", — говорится на канале Жириновского в Telegram.
"И ведь не придерешься! Где американская армия, где британская? Нет её. Нет Берлина, который был в 1945 году. Вот она, новая война!" — заистерил российский политик.
Владимир Жириновский
Как сообщал OBOZREVATEL, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев готовит провокацию на Мариупольском направлении на Донбассе.
По ее словам, воспользовавшись введенным, в том числе в Донецкой и Луганской областях, режимом военного положения, Киев хочет организовать стремительное наступление на Мариупольском направлении с целью захвата находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией.
В то же время в США предупредили Украину о масштабном наступлении Путина.
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.