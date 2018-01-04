"Новая война в Украине": озвучен страшный прогноз на 2018 год

В следующем году Россия может активизировать в Украине "новую войну", если ее влияние на конфликт на Донбассе уменьшится.

Об этом написано в блоге на "Обозревателе" военного журналиста, руководителя благотворительного фонда "Mir & Co" Мирослава Гая.

По его словам, если в следующем году мировое сообщество будет давить на Россию, то, возможно, на Донбассе все же удастся разместить миротворческую миссию ООН.

"Тогда в России уменьшатся рычаги влияния на войну. Из-за этого она может значительно активизировать новую войну в Украине - террористические акты, теракты на инфраструктуру, громкие убийства", - написал Гай.

"Тем более, Украина впереди ждут выборы президента и ВР, поэтому Россия изо всех сил дестабилизировать у нас ситуацию. Россияне хотят показать, что наша постмайдановская власть ничего не контролирует. Но это будет происходить не только в Украине, но и в Европе тоже", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", недавно дипломат рассказал, чего ждать Донбассу в 2018 году.