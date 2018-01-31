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Новая победа ВСУ на Донбассе: в штабе АТО раскрыли важную деталь

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Освободив от террористов "ЛНР" село Новоалександровка, которое находится в "серой зоне", украинские военнослужащие не нарушили Минские соглашения.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь штаба АТО Василий Лабай.

"Мы укрепляем или переобустраиваем наши оборонительные позиции, на некоторых участках отдельные подразделения могут улучшать тактическое положение, но о нарушении Минских договоренностей речи быть не может", - рассказал он.

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"Мы продолжаем придерживаться мирного плана президента Украины, одновременно находимся в готовности к любому развитию событий, отвечать адекватно на действия агрессора", - подчеркнул представитель штаба АТО.

По его словам, населенный пункт Новоалександровка согласно Минским соглашениям и так принадлежал к подконтрольной Украине территории. Он добавил, что силы АТО взяли село под контроль несколько дней назад.

Как писал "Обозреватель", осенью ВСУ освободили от террористов "ДНР" два населенных пункта.

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Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ЛНРНовости Донбасса
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