Новая катастрофа? В Крыму на берег массово выбросились дельфины

В оккупированном Крыму на побережье обнаружили пять дельфинов, трое из них выбросились на берег живыми.

Об этом сообщили в Центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих, передают РИА Новости.

"В четверг, пятницу и воскресенье (4,5 и 7 июля. — Ред.) зафиксировали выброс пяти дельфинов. Из них три были живы – белобочка в Севастопольском районе, детеныш азовки – в Судакском, афалина – в Ялтинском. Из этих троих мы успели оказать помощь только белобочке", — сообщили в организации.

Еще двух морских млекопитающих - азовку и афалину – обнаружили мертвыми в Севастопольском районе, отметили в Центре.

Иллюстрация Крым. Реалии

По данным организации, всего с начала года зафиксирована гибель более 300 животных.

"С 1 января по сегодняшний день мы зарегистрировали 313 выбросов дельфинов и морских свиней (азовок. – Ред.) на побережье Крымского полуострова. Лидирует, как обычно, Севастопольский район (43,8%), на втором месте – Сакский (18,5%). Больше всего страдают азовки, за ними – афалины, выбросы белобочек фиксируются реже", — отметили в центре.

В этом году несколько раз выявлены случаи массовой гибели дельфинов. Их находили на берегу с признаками запутывания в рыболовецких сетях.

"Самый масштабный из этих случаев мы расследовали в начале апреля на побережье под Качей, где нашли и обследовали 20 погибших китообразных всех трех видов. Также мы выезжали осматривать животных при массовом выбросе под Евпаторией, 14 погибших млекопитающих на одном участке береговой линии, и в Камышовой бухте Севастополя (12)", — сообщили в центре.

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