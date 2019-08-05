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Носила ребенка под сердцем: подробности смертельного ДТП под Харьковом

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Масштабная авария возле г. Люботин Харьковской области – жуткий пример ежедневной войны на дорогах Украины.

В результате столкновения легкового автомобиля с фурой на месте погибли три человека.

OBOZREVATEL узнавал подробности трагедии.

В ДТП погибли 22-летние супруги Евгений и Анастасия Еткало

В ДТП погибли 22-летние супруги Евгений и Анастасия Еткало

Соцсети

ДТП произошло вечером 3 августа. По данным полиции, водитель грузовика Renault не предоставил преимущество в движении ВАЗ 2112.

"Водитель легкового авто применил торможение, однако избежать столкновения транспортных средств не удалось. От полученных травм 56-летний водитель легковушки и двое пассажиров погибли на месте", – сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковщины.

ДТП под Харьковом

ДТП под Харьковом

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ДТП под Харьковом

ДТП под Харьковом

В то же время очевидцы ДТП написали в Facebook, что у ВАЗа будто бы была зимняя резина, что в результат увеличило тормозной путь.

"Минимум 35 м тормозной путь легковушки. Ехали почти сразу после аварии и видели своими глазами", – отметила Маргарита Шкреба.

Авария произошла на трассе возле г. Люботин

Авария произошла на трассе возле г. Люботин

Google. Maps

Как узнал OBOZREVATEL, в салоне ВАЗа находились супруги – 22-летние Евгений и Анастасия Еткало.

"Они ехали отмечать день рождения Насти. Второго августа ей исполнилось 22 года", – сообщила в Facebook одна из знакомых погибших.

Пользователь Елена Коломиец уточнила в комментариях, что Анастасия была на третьем месяце беременности.

Носила ребенка под сердцем: подробности смертельного ДТП под Харьковом
Носила ребенка под сердцем: подробности смертельного ДТП под Харьковом
Носила ребенка под сердцем: подробности смертельного ДТП под Харьковом
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Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Renault, в котором находился отец с двумя детьми. Мужчина погиб на месте происшествия.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал Война на дорогах
Место
Украина Харьков
Теги
ДТП авто Национальная полиция Украины
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