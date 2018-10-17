''Ноги не ходят'': защита Зайцевою заявляет, что ее состояние ухудшилось

Защита обвиняемой в страшном ДТП в Харькове утверждает, что у Елены Зайцевой ухудшилось состояние здоровья и ей срочно нужно обследование в больнице.

Об этом OBOZREVATEL заявил адвокат обвиняемой Евгений Мельниченко. По его словам, в июне Зайцеву так и не обследовали в больнице №5. Тогда ее сфотографировали возле больницы на скамейке возле родных и друзей, туда она была доставлена для медицинского осмотра. По крайней мере, так утверждали в Харьковском СИЗО.

"Тогда не смогли провести обследование, не знаю почему. Видимо, повышенное внимание к ее персоне и не все врачи хотят что-то делать. Надлежащим образом ее не обследовали, направили в СИЗО, сказали - смотрите там. Максимум, что мы хотим, это ее обследование в условиях больницы, чтобы ей сделали УЗИ и поставили диагноз врачи. Скорая - это же не врачи", - сказал Мельниченко.

Адвокат утверждает, что состояние здоровья Зайцевой резко ухудшилось.

Зайцеву привозили для обследования в больницу №5 в июне Типичный Харьков

"Это не симуляция. Я не врач, но лично наблюдал как врач скорой мерил ей давление, и оно было 150. Сказывается старая травма. На фоне этого переживания, стрессы, и вот здоровье ухудшилось. А то, что ей тяжело ходить и голова болит – так это последствия каких-то лекарств, которые ей вводят в СИЗО, чтобы сбить давление. Мне самому интересно, что это за лекарства, и я послал запрос", - уверяет Евгений Мельниченко.

По словам адвоката, в течение года Зайцева находится на учете у врачей СИЗО, у него есть даже справка. Правда, на вопрос, почему же в течение этого времени у Зайцевой не случались подобные приступы, Мельниченко четко не ответил: "Мы и сами бы хотели, чтобы суд прошел быстро, чтобы не было спекуляций на тему, что она специально не хочет выходить. Но состояние здоровья не позволяет подзащитной адекватно участвовать в судебных заседаниях", - говорит Мельниченко.

Однако такие тяжелые последствия травмы позволили Зайцевой получить водительские права и управлять автомобилем.

"На момент получения прав у нее не было противопоказаний для управления автомобилем. Ведь если человек нормально питается, проходит обследования, - симптомы могут и не проявляться, а сейчас последствия усугубляются. Но даже в последний раз, когда я к ней приходил в СИЗО, она не смогла выйти ко мне из камеры", - говорит Мельниченко.

В страшной аварии в Харькове погибли шесть человек www.sq.com.ua

Как рассказала OBOZREVATEL адвокат родных погибших Лариса Матвеева, это уже второе судебное заседание, которое было сорвано по причине плохого самочувствия Зайцевой.

"Перед началом заседания еще в СИЗО Зайцева пожаловалась на плохое самочувствие и ей вызвали скорую. По словам ее адвоката Козыря, обвиняемой померили давление, дали успокоительное и сказали, что она здорова. В начале заседания судья зачитал справку от врачей СИЗО с подписью и печатью о том, что Зайцева может принимать участие в заседании. Ее доставили в суд, но она отказалась выходить", - говорит она.

По словам защитницы родственников погибших, пока ни один из врачей, которые осматривали Зайцеву, не дали заключения о том, что она действительно больна.

"Ни врачи скорой, ни врачи СИЗО, ни те врачи, которых к ней привозят в СИЗО для осмотра – никто толком не может найти внятных причин, чтобы Зайцева не посещала заседания", - добавила Матвеева.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на прошлом заседании, 9 октября, Зайцевой стало внезапно плохо во время суда, ей вызвали скорую. Заседание было перенесено.

ДТП произошло в центре Харькова 18 октября 2017 года. Внедорожник Lexus, за рулем которого находилась Елена Зайцева, влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.