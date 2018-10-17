МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Ноги не ходят'': защита Зайцевою заявляет, что ее состояние ухудшилось

4.4тЧитать материал на украинском

Защита обвиняемой в страшном ДТП в Харькове утверждает, что у Елены Зайцевой ухудшилось состояние здоровья и ей срочно нужно обследование в больнице.

Об этом OBOZREVATEL заявил адвокат обвиняемой Евгений Мельниченко. По его словам, в июне Зайцеву так и не обследовали в больнице №5. Тогда ее сфотографировали возле больницы на скамейке возле родных и друзей, туда она была доставлена для медицинского осмотра. По крайней мере, так утверждали в Харьковском СИЗО.

"Тогда не смогли провести обследование, не знаю почему. Видимо, повышенное внимание к ее персоне и не все врачи хотят что-то делать. Надлежащим образом ее не обследовали, направили в СИЗО, сказали - смотрите там. Максимум, что мы хотим, это ее обследование в условиях больницы, чтобы ей сделали УЗИ и поставили диагноз врачи. Скорая - это же не врачи", - сказал Мельниченко.

Адвокат утверждает, что состояние здоровья Зайцевой резко ухудшилось.

''Ноги не ходят'': защита Зайцевою заявляет, что ее состояние ухудшилось

Зайцеву привозили для обследования в больницу №5 в июне

Типичный Харьков

"Это не симуляция. Я не врач, но лично наблюдал как врач скорой мерил ей давление, и оно было 150. Сказывается старая травма. На фоне этого переживания, стрессы, и вот здоровье ухудшилось. А то, что ей тяжело ходить и голова болит – так это последствия каких-то лекарств, которые ей вводят в СИЗО, чтобы сбить давление. Мне самому интересно, что это за лекарства, и я послал запрос", - уверяет Евгений Мельниченко.

По словам адвоката, в течение года Зайцева находится на учете у врачей СИЗО, у него есть даже справка. Правда, на вопрос, почему же в течение этого времени у Зайцевой не случались подобные приступы, Мельниченко четко не ответил: "Мы и сами бы хотели, чтобы суд прошел быстро, чтобы не было спекуляций на тему, что она специально не хочет выходить. Но состояние здоровья не позволяет подзащитной адекватно участвовать в судебных заседаниях", - говорит Мельниченко.

Новости
Дело Зайцевой: появилась скандальная информация о ключевом свидетеле

Однако такие тяжелые последствия травмы позволили Зайцевой получить водительские права и управлять автомобилем.

"На момент получения прав у нее не было противопоказаний для управления автомобилем. Ведь если человек нормально питается, проходит обследования, - симптомы могут и не проявляться, а сейчас последствия усугубляются. Но даже в последний раз, когда я к ней приходил в СИЗО, она не смогла выйти ко мне из камеры", - говорит Мельниченко.

''Ноги не ходят'': защита Зайцевою заявляет, что ее состояние ухудшилось

В страшной аварии в Харькове погибли шесть человек

www.sq.com.ua

Как рассказала OBOZREVATEL адвокат родных погибших Лариса Матвеева, это уже второе судебное заседание, которое было сорвано по причине плохого самочувствия Зайцевой.

"Перед началом заседания еще в СИЗО Зайцева пожаловалась на плохое самочувствие и ей вызвали скорую. По словам ее адвоката Козыря, обвиняемой померили давление, дали успокоительное и сказали, что она здорова. В начале заседания судья зачитал справку от врачей СИЗО с подписью и печатью о том, что Зайцева может принимать участие в заседании. Ее доставили в суд, но она отказалась выходить", - говорит она.

Новости
''Она не уезжала!'' В деле Зайцевой случился неожиданный поворот

По словам защитницы родственников погибших, пока ни один из врачей, которые осматривали Зайцеву, не дали заключения о том, что она действительно больна.

"Ни врачи скорой, ни врачи СИЗО, ни те врачи, которых к ней привозят в СИЗО для осмотра – никто толком не может найти внятных причин, чтобы Зайцева не посещала заседания", - добавила Матвеева.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на прошлом заседании, 9 октября, Зайцевой стало внезапно плохо во время суда, ей вызвали скорую. Заседание было перенесено.

ДТП произошло в центре Харькова 18 октября 2017 года. Внедорожник Lexus, за рулем которого находилась Елена Зайцева, влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.

Место
Украина
Объекты
ДТП ЗайцеваДТП Харьковсудскорая помощь
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
8
6
Смешно
1
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Комот Киш
Комот Киш
Надо ее отпустить,чтобы она могла разминать их о педальку газа.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Gundyak Roman
Gundyak Roman
До цих пір я думав, що це люди ходять. Аж ні - дякуючи новинами на обозрєвателі, знаю, що ноги теж ходять!!! Жесть! Особливо ноги зайцевої (не ходять)!!!. А щодо того процесу з пісявкою зайцевою, враження,що суд скоро ухвалить рішення про виплату пісявці компенсацій від жертв і їхніх родичів за зіпсуте в сізо здоров'я ( ноги не ходять, піся не пісяє і т.д.)!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Перейро Себастьян
Перейро Себастьян
Как так, чтобы при тюрьме небыло лазарета...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги