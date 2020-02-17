Четверо погибли возле церкви: появились подробности ДТП подо Львовом

Жуткая авария во Львовской области, в которой погибли четверо парней, шокировала местных жителей. По словам свидетелей, трагедия произошла на ровном участке дороги, где фактически не было ям.

OBOZREVATEL узнал подробности ДТП.

Смертельная "лужа"

Авария случилась ночью 16 февраля на трассе Р-40, которая проходит через населенный пункт Коты. Автомобиль Audi-80, в котором находились водитель и трое пассажиров 19-24 лет, слетел с дороги и, перевернувшись, упал в водоем. Хотя до ближайших домов было несколько десятков метров (рядом также расположен храм), местные жители обнаружили авто лишь утром.

В ДТП погиб Владимир Антоняк (справа). Парень отслужил срочную службу в ВСУ Соцсети

Глава совета с. Вербляны Владимир Була предполагает, что если бы автомобиль не упал в воду, у водителя и пассажиров был бы шанс спастись.

"Возможно, что в момент удара они были живы и даже смогли открыть двери. Но ледяная масса воды заполнила салон. Я не исключаю, что если бы авто опрокинулось на землю, а не в водоем, последствия не были бы такими трагическими", – рассказал он OBOZREVATEL.

Автомобиль слетел в водоем рядом с церковью Facebook: Игорь Зинкевич

По словам Булы, никто в селе не мог представить, что трагедия может произойти именно на данном участке. Сама дорога там ровная, а водоем, куда влетело авто – обычная лужа, которая летом пересыхает.

По мнению главы сельсовета, причиной аварии могли стать погодные условия, неисправность авто либо неопытность водителя.

В машине было четыре человека. Никто не выжил

Авария произошла на ровном участке дороге. Слева – тот самый водоем, поросший камышом. Фото сделано летом Google. Maps

Водоем, куда влетело авто Google. Maps

Надежда родителей

Погибшие в ДТП – жители населенных пунктов Коты и Писоцкий, входящие в состав сельсовета Верблян. "Надежда родителей", "цвет нации" – так отзываются о парнях земляки.

Один из погибших, Владимир Антоняк, был единственным сыном . Окончив школу, парень устроился работать на Львовскую железную дорогу. Затем срочная служба в армии и снова робота.

"Добрый, роботящий хлопец", – рассказал о покойном Владимир Була.

Один из погибших – Владимир Антоняк. Парень отслужил срочную службу в ВСУ Соцсети

Владимир Антоняк Соцсети

Остальные погибшие – жители с. Писоцкий: Роман Климак и двое родных братьев: Олег и Иван Шипка. "Добрые, порядочные, спортивные парни. Всегда принимали активное участие в жизни школы, ездили на олимпиады", – рассказали нашим журналистам в школе с. Дацки, где учились погибшие.

Автомобиль слетел в водоем

Автомобиль слетел в водоем

Автомобиль слетел в водоем

Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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