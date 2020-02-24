В Николаеве из-за сильных порывов ветра деревья повалило на землю, а также бурей сорвало крыши со зданий.

До конца суток, 24 февраля, в городе объявили штормовое предупреждение, передает "Преступности.нет" (чтобы посмотреть видео, доскролльте др конца новости).

Так, на заводе "Океан" из-за ураганного ветра столкнулись два огромных кораблестроительных крана. А возле областного дворца культуры ветром повалило несколько елок. По городу бурей повалила билборды. Также пострадали вывески магазинов. Многие поваленные деревья падали на припаркованные авто.

Деревья повалило у здания областного дворца культуры Преступности.нет

Деревья повалило у здания областного дворца культуры Преступности.нет

В здании туалета возле железно-дорожного вокзала полностью сорвало крышу. О пострадавших не сообщалось. Отмечается, что здание было недавно отремонтировано. У здания Дома культуры в Корабельном районе ветром сорвали крышу, которая была отремонтирована в 2016 году.

Также с облицовки здания Николаевского городского совета из-за порывов ветра упало несколько металлических листов покрытия. Из-за порывов ветра повредилась и часть крыши здания Николаевского художественного русского драматического театра, что на улице Адмиральской.

Снесло крышу здания туалета на ж/д вокзале Преступности.нет

Повредило крышу у районного ДК Преступности.нет

В 11-м корпусе Национального университета имени Петра Могилы разбилось окно, а осколки стекла попали внутрь. Также часть крыши, слетевшая со здания, упала во двор корпуса вуза.

Ветер повредил крышу у здания вуза Преступности.нет

Также буря повредила пешеходный мост через реку. На данный момент он закрыт для прохода.

Мост через реку Преступности.нет

Мэр Николаева Александр Сенкевич на в Facebook предупредил, что в городе возможны перебои со светом и связью.

"В городе ухудшение погодных условий. Штормовой ветер натворил уже много бед, но впереди метеорологи прогнозируют еще большее усиление. Возможны перебои со светом и связью. Будьте внимательными. Старайтесь не выходить из помещения, паркуйте автомобили в безопасных местах", – написал он.

Ветер сорвал вывеску магазина Преступности.нет

Упавший билборд Преступности.нет

Поваленные деревья в Николаеве Преступности.нет

Поваленные деревья в Николаеве Преступности.нет

Поваленные деревья в Николаеве Преступности.нет

Поваленные деревья в Николаеве Преступности.нет

Деревья падали на авто Преступности.нет

Поваленные деревья в Николаеве Преступности.нет

Ураганный ветер в Николаеве Преступности.нет

Ураганный ветер в Николаеве Преступности.нет

Ураганный ветер в Николаеве Преступности.нет

Поваленные деревья в Николаеве Преступности.нет

Поваленные деревья в Николаеве Преступности.нет

Ураганный ветер в Николаеве Преступности.нет

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 24 февраля резко ухудшились погодные условия, по всей стране бушевал сильный ветер, лил дождь и сыпал снег.

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