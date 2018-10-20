''Никогда не сдаюсь'': Сенцов написал сильное письмо из колонии

Украинский режиссер и узник Кремля Олег Сенцов после длительной голодовки в российской колонии не чувствует себя разочарованным и готов продолжать борьбу.

Об этом Сенцов написал в письме другому украинскому политзаключенному в РФ Александру Кольченко. Фрагмент письма обнародовала в Facebook российская правозащитница Татьяна Щур.

"У меня все нормально, чувствую себя хорошо. Передайте Саше К. большой от меня привет! Пусть не переживает ни за меня, ни вообще ни за что – это вредно! Никакие наши старания не тщетны", - пишет Сенцов.

Facebook Татьяны Щур

"Пусть там не унывает и главное - я не чувствую себя ни разочарованным, ни побежденным. Как говаривал старина Хэм: "Человека можно убить, но нельзя победить". Вот со мною так же: я никогда не сдаюсь!..." – добавил украинский режиссер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября директор Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко рассказал, что режиссер прекращает голодовку. Позже омбудсмен Людмила Денисова пояснила, что такой процесс гораздо страшнее и тяжелее. По ее словам, Сенцов находится "за гранью".