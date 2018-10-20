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''Никогда не сдаюсь'': Сенцов написал сильное письмо из колонии

3.6тЧитать материал на украинском

Украинский режиссер и узник Кремля Олег Сенцов после длительной голодовки в российской колонии не чувствует себя разочарованным и готов продолжать борьбу.

Об этом Сенцов написал в письме другому украинскому политзаключенному в РФ Александру Кольченко. Фрагмент письма обнародовала в Facebook российская правозащитница Татьяна Щур.

"У меня все нормально, чувствую себя хорошо. Передайте Саше К. большой от меня привет! Пусть не переживает ни за меня, ни вообще ни за что – это вредно! Никакие наши старания не тщетны", - пишет Сенцов.

''Никогда не сдаюсь'': Сенцов написал сильное письмо из колонии

Facebook Татьяны Щур

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"Пусть там не унывает и главное - я не чувствую себя ни разочарованным, ни побежденным. Как говаривал старина Хэм: "Человека можно убить, но нельзя победить". Вот со мною так же: я никогда не сдаюсь!..." – добавил украинский режиссер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября директор Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко рассказал, что режиссер прекращает голодовку. Позже омбудсмен Людмила Денисова пояснила, что такой процесс гораздо страшнее и тяжелее. По ее словам, Сенцов находится "за гранью".

Читайте все новости по теме "Дело Олега Сенцова" на OBOZREVATEL.

Темы
Дело Олега СенцоваУкраинские политзаключенные в РоссииНарушение прав человека в России
Персоны
Олег СенцовАлександр Кольченко
Место
Россия
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Галкина Елена
Галкина Елена
Значит - органы - не разложились? Как - так?
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Беззубым старикашкой выпнут после отсидки, не зря старался..))
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Мощно сожрал целую курицу , а Надя Савщенко в Украинской тюрьме хило голодует .
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Фоменков Владимир, Не только болельщикам но и тотализаторам
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Рысин Алексей и главное никакого обещанного болельщиками заворота кишок. Помню как про Савченко плакали, дескать от неё уже пахнет ацетоном, а значит организм начал переваривать сам себя. Вышла-руки ноги и все сиськи на месте и даже увеличились в размере. ЛОХАНКИНЫ.
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