Ничего не меняется: журналист показал знаковое фото о смертельных гумконвоях на Донбасс

Россияне под видом гуманитарной помощи для жителей Донбасса ввозят на временно оккупированную территорию Украины смертельное оружие.

Ранее по заказу Москвы рисовались антиамериканские плакаты, которые в полной мере иллюстрируют сегодняшнее положение дел с гуманитаркой из РФ.

Соответствующую пропагандистскую картинку опубликовал журналист Денис Казанский в Twitter.

"Интересно, что о российской гуманитарке для Донбасса лучше всего рассказывают ее собственные старые антиамериканские плакаты. Даже придумывать ничего не нужно", - подписал он картинку.

Интересно, что о Российской гуманитарке для Донбасса лучше всего рассказывают ее собственные старые антиамериканские плакаты.



Даже придумывать ничего не нужно pic.twitter.com/sTKRWYemza — Денис Казанський (@den_kazansky) 6 июня 2018 г.

В комментариях вспомнили ,что подобная практика маскировки применялась еще во времена СССР.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале главное управление разведки Минобороны Украины установило, что Россия в так называемом гуманитарном конвое доставила на оккупированный Донбасс технические средства разведки и радиостанции.