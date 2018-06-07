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Ничего не меняется: журналист показал знаковое фото о смертельных гумконвоях на Донбасс

1.8тЧитать новость на украинском

Россияне под видом гуманитарной помощи для жителей Донбасса ввозят на временно оккупированную территорию Украины смертельное оружие.

Ранее по заказу Москвы рисовались антиамериканские плакаты, которые в полной мере иллюстрируют сегодняшнее положение дел с гуманитаркой из РФ.

Соответствующую пропагандистскую картинку опубликовал журналист Денис Казанский в Twitter.

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Последний российский "гумконвой"

"Интересно, что о российской гуманитарке для Донбасса лучше всего рассказывают ее собственные старые антиамериканские плакаты. Даже придумывать ничего не нужно", - подписал он картинку.

В комментариях вспомнили ,что подобная практика маскировки применялась еще во времена СССР.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале главное управление разведки Минобороны Украины установило, что Россия в так называемом гуманитарном конвое доставила на оккупированный Донбасс технические средства разведки и радиостанции.

Читайте все новости по теме "Гуманитарный конвой России" на Обозревателе.

Темы
Гуманитарный конвой РоссииРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Денис Казанский
Место
Россия
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