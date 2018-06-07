Ничего не меняется: журналист показал знаковое фото о смертельных гумконвоях на Донбасс

Россияне под видом гуманитарной помощи для жителей Донбасса ввозят на временно оккупированную территорию Украины смертельное оружие.
Ранее по заказу Москвы рисовались антиамериканские плакаты, которые в полной мере иллюстрируют сегодняшнее положение дел с гуманитаркой из РФ.
Соответствующую пропагандистскую картинку опубликовал журналист Денис Казанский в Twitter.
"Интересно, что о российской гуманитарке для Донбасса лучше всего рассказывают ее собственные старые антиамериканские плакаты. Даже придумывать ничего не нужно", - подписал он картинку.
Интересно, что о Российской гуманитарке для Донбасса лучше всего рассказывают ее собственные старые антиамериканские плакаты.— Денис Казанський (@den_kazansky) 6 июня 2018 г.
Даже придумывать ничего не нужно pic.twitter.com/sTKRWYemza
В комментариях вспомнили ,что подобная практика маскировки применялась еще во времена СССР.
Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале главное управление разведки Минобороны Украины установило, что Россия в так называемом гуманитарном конвое доставила на оккупированный Донбасс технические средства разведки и радиостанции.
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