"Вся страна видит!" В Украине разгорелся новый скандал из-за контрабанды леса

Национальное антикоррупционное бюро не увидело признаков уголовных нарушений, предоставленных в отчете британской неправительственной организации Earthsight касательно незаконной контрабанды украинского леса в страны Евросоюза.

"НАБУ фактически подтвердило, что британское исследование - это фейк. Как ответил депутату Игорю Мосийчуку директор НАБУ Артем Сытник, "данные в этом исследовании не имеют признаков уголовных нарушений", – сообщает пресс-служба Общества лесоводов Украины в Facebook.

Сам народный депутат от Радикальной партии Украины Игорь Мосийчук опубликовал на своей странице в Facebook письменный ответ директора НАБУ на депутатское обращение с требованием возбудить уголовное производство по фактам контрабанды леса-кругляка.

"В ответ я получил отказ! То есть директор НАБУ Артем Сытник не видит контрабанды леса. Вся страна видит, а Сытник нет! Зрение у этого "антикоррупционера" похоже исчезло. Из этого я делаю вывод, что директор НАБУ Сытник лично крышует контрабанду леса-кругляка в страны ЕС в интересах транснациональных компаний", – отметил Мосийчук.

Он добавил, что собирается обратиться к генеральному прокурору Юрию Луценко, главе САП Назару Холодницкому, председателю СБУ Василию Грицаку и министру внутренних дел Арсену Авакову в связи с отказом Сытника расследовать факт контрабанды.

Как сообщал OBOZREVATEL, организация Earthsight написала в своем отчете о поставке Украиной в страны ЕС незаконной древесины, которую используют крупные компании.