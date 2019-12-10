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10 декабря • обновлено в 21:12
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Встреча "кролика и удава": Невзоров едко высказался о переговорах Зеленского и Путина

7.2т
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Российский публицист Александр Невзоров сравнил переговоры президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина в "нормандском формате" со встречей "кролика и удава".

Своим мнением журналист поделился на странице в Facebook. "Главной сегодняшней новостью стала большая вписка в Париже, где решалась судьба войны на Донбассе", – подписал новое видео он (чтобы посмотреть ролик, поскролльте вниз).

Как заявил Невзоров, итог переговоров "известен и понятен". "Путин сообщил, что он очень доволен. Зеленский сказал, что это ничья", – напомнил публицист.

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Невзоров высказался о встрече Зеленского и Путина

Невзоров высказался о встрече Зеленского и Путина

Коллаж

"Все мои знакомые удавы обычно описывают свои впечатления от встречи с кроликами словами: "Я очень доволен". А все мои знакомые кролики, которым удавалось непереваренными быстро вылезти с другой стороны, как правило говорят слово "ничья", – сказал Невзоров.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Александр Невзоров Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Россия
Теги
видео переговоры по Донбассу нормандский формат политика
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Невзоров допился. Уже с удавами и кроликами разговаривает.
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Чан Джеки
Чан Джеки
НЕВЗОР Я С ТОБОЙ СУГЛАСЕН.НО НЕВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ ТО ЧЕ ДЕЛАТЬ СКАЖИ .ВВЕСТИ ВОЙСКА УКРАИНЫ И ВЗЯТЬ КРЕМЛЬ .ЖДУ ОТВЕТА.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Чан Джеки, я секретарь Невзорова тчк Он сейчас занят тчк Просил телеграфировать Чану Джеки зпт что да зпт ВВЕСТИ ВОЙСКА И ВЗЯТЬ КРЕМЛЬ тчк
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Федоров Федор
Федоров Федор
А Невзоров себя кем считает? Удавом или кроликом? Судя по вони, которую он источает - кролик. Причем в перевареном состоянии.
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