Встреча "кролика и удава": Невзоров едко высказался о переговорах Зеленского и Путина

Российский публицист Александр Невзоров сравнил переговоры президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина в "нормандском формате" со встречей "кролика и удава".

Своим мнением журналист поделился на странице в Facebook. "Главной сегодняшней новостью стала большая вписка в Париже, где решалась судьба войны на Донбассе", – подписал новое видео он (чтобы посмотреть ролик, поскролльте вниз).

Как заявил Невзоров, итог переговоров "известен и понятен". "Путин сообщил, что он очень доволен. Зеленский сказал, что это ничья", – напомнил публицист.

Невзоров высказался о встрече Зеленского и Путина Коллаж

"Все мои знакомые удавы обычно описывают свои впечатления от встречи с кроликами словами: "Я очень доволен". А все мои знакомые кролики, которым удавалось непереваренными быстро вылезти с другой стороны, как правило говорят слово "ничья", – сказал Невзоров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Встреча в Париже 9 декабря стала первым саммитом в "нормандском формате" с 2016 года. В Елисейском дворце собрались лидеры Украины, Германии, Франции и России – Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин (вся хроника событий собрана здесь).

Зеленский и Путин впервые встретились лично (до этого они общались только по телефону). В рамках саммита президенты Украины и России побеседовали тет-а-тет.

По итогам "нормандской встречи" стороны подписали совместное коммюнике. Были достигнуты договоренности об обмене пленными, полном прекращении огня на Донбассе, разведении войск еще на трех участках и дальнейшей работе в "нормандском формате".

Зеленский весьма позитивно оценил итоги саммита. Он подчеркнул, что Украине удалось добиться шести поставленных целей без сдачи национальных интересов.

Тем временем Путин заявил о разногласиях с Зеленским по Донбассу.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!