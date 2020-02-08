Невосполнимая потеря: на Донбассе скончался легендарный парамедик. Фото

В субботу, 8 февраля, скончался ветеран войны на Донбассе, парамедик Игорь Недилько (Фаш), который шесть лет не покидал передовую.

За время службы в составе "Ангелов Тайры" он спас жизни около 400 человек. О смерти Недилько сообщила парамедик Юлия Паевская на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После четырех контузий у мужчины остановилось сердце.

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"Война свое возьмёт. Ты выжил в битвах, но она тебя нагнала отложенной смертью - последствиями контузий и болью за судьбу Родины. Сегодня твое тело доставлено в морг на машине, в которой ты вывез к жизни сотни человек. Я не могу передать глубину мой печали", – написала Паевская.

Она рассказала, что у Недилько остался 14-летний сын.

Игорь Недилько facebook.com/julia.paevska

Известно, что доброволец служил в 129 ОРБ. После переформатирования в 2015 году из 131 ОРБ он перешел в 28 бригаду 18 отдельного мотопехотного батальйона, где служил до апреля 2017 года. Последние два года был парамедиком в составе "Ангелов Тайры". Также был волонтером в "Самообороне Мариуполя".

Ранее в зоне ООС на Донбассе террористы убили военнослужащего Вооруженных сил, командира отделения Антона Хобу. Он родился в 1992 году. На передовой молодой человек был с 2015.

Погибший Антон Хоба

22 января на Донбассе произошла еще одна трагедия. Воина ВСУ Николая Сорочука убил вражеский снайпер. О смерти защитника сообщила его девушка Ярина Чорногуз. Она отметила, что еще успела пообщаться с любимым в ночь перед трагедией.

Погибший Николай Сорочук

На Донбассе 18 января от пуль врага погибли два воина из 72 бригады Черных Запорожцев - Валерий Закусило и Александр Слободанюк. У Закусило осталась жена и двое дочерей.

Погибший Валерий Закусило

В результате вражеского обстрела 15 января погиб 24-летний Алексей Василевский. Боец "Штаба национальной защиты" умер от пули снайпера. Погибший был родом из города Каменское Днепропетровской области.

Погибший Александр Слободанюк

В ООС 9 января погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода старший солдат Николай Довженко. Ему было всего 23 года.

Погибший Николай Довженко

Как писал OBOZREVATEL ранее, российские оккупанты на Донбассе с начала 2020 года уже успели нарушить режим тишины 93 раза, выпустив 1087 боеприпасов. При этом они применяют запрещенное Минскими договоренностями оружие.

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