''Неужели опасаются?'' Губареву сделали жесткое предупреждение перед ''выборами'' главаря ''ДНР''

Одиозного террориста Павла Губарева, который метил в главари "ДНР", не пускают в оккупированный Донецк.

Об этом написал донецкий журналист Сергей Белоус в своем канале Telegram-канале. Это сообщение также подхватили в социальной сети "ВКонтакте", которая запрещена в Украине.

"Павлу Губареву настоятельно порекомендовали не въезжать на территорию "ДНР" до "выборов". Ранее "республиканский ЦИК" снял его кандидатуру на должность главы "республики". Неужели опасаются и после этого? Странные", - пояснил он.

Напомним, недавно Губарев заявил об исчезновении своей жены Екатерины, которая якобы пропала накануне участия в съезде общественного движения "Свободный Донбасс". Позднее супруга террориста все же объявилась и заявила, что ее арестовали люди Пушилина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября Губарев похвастался поддержкой Кремля для участия в незаконных "выборах", которые запланированы на 11 ноября. Однако достаточно быстро он отказался от претензий на кресло главаря "республики".