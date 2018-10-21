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''Неужели опасаются?'' Губареву сделали жесткое предупреждение перед ''выборами'' главаря ''ДНР''

9.9тЧитать материал на украинском

Одиозного террориста Павла Губарева, который метил в главари "ДНР", не пускают в оккупированный Донецк.

Об этом написал донецкий журналист Сергей Белоус в своем канале Telegram-канале. Это сообщение также подхватили в социальной сети "ВКонтакте", которая запрещена в Украине.

"Павлу Губареву настоятельно порекомендовали не въезжать на территорию "ДНР" до "выборов". Ранее "республиканский ЦИК" снял его кандидатуру на должность главы "республики". Неужели опасаются и после этого? Странные", - пояснил он.

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Напомним, недавно Губарев заявил об исчезновении своей жены Екатерины, которая якобы пропала накануне участия в съезде общественного движения "Свободный Донбасс". Позднее супруга террориста все же объявилась и заявила, что ее арестовали люди Пушилина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября Губарев похвастался поддержкой Кремля для участия в незаконных "выборах", которые запланированы на 11 ноября. Однако достаточно быстро он отказался от претензий на кресло главаря "республики".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Павел Губарев
Место
Украина
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Бор Тарас
Бор Тарас
"Народного губернатора" не пускают в Донецк.Ахуеть!Ты уже нахуй никому не нужен,Павлик.Кроме украинского правосудия.Приезжай,Павлик,к нам.Тебя ждёт уютная камера 3×2 метра.
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Бор Тарас, его пустят-на Новый Год, дедморозом на елки...
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