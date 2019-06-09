Несезон в разгаре: появилось новое показательное фото пустого Крымского моста

В сети опубликовали новое фото безлюдного Крымского моста, который соединяет временно аннексированный украинский полуостров Крым со страной-оккупантом Россией.

Им поделились на странице RoksolanaToday&Крым25% в Twitter. На снимке видно, что на мосту нет абсолютно никакого транспорта, за исключением единственной легковой машины. При этом оккупанты регулярно лгут о том, что в захваченный Крым едут толпы туристов и по мосту якобы идет непрерывный поток автомобилей с желающими отдохнуть на полуострове.

"А я еду-приеду... А нет, не приеду", – саркастично подписали в паблике красноречивое фото, развенчивающее фейк российской пропаганды о туристическом буме в Крыму.

Крымский мост Twiter RoksolanaToday&Крым25%

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае по Крымскому мосту, который соединяет оккупированный полуостров с Россией, ударили сразу две молнии. Они попали в автомобильную часть дороги.

Напомним, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Позже в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

Отметим, что в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве. В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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