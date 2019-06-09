ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Несезон в разгаре: появилось новое показательное фото пустого Крымского моста

1.2тЧитать материал на украинском

В сети опубликовали новое фото безлюдного Крымского моста, который соединяет временно аннексированный украинский полуостров Крым со страной-оккупантом Россией.

Им поделились на странице RoksolanaToday&Крым25% в Twitter. На снимке видно, что на мосту нет абсолютно никакого транспорта, за исключением единственной легковой машины. При этом оккупанты регулярно лгут о том, что в захваченный Крым едут толпы туристов и по мосту якобы идет непрерывный поток автомобилей с желающими отдохнуть на полуострове.

"А я еду-приеду... А нет, не приеду", – саркастично подписали в паблике красноречивое фото, развенчивающее фейк российской пропаганды о туристическом буме в Крыму.

Крымский мост

Крымский мост

Twiter RoksolanaToday&Крым25%

Новости
"Спасибо, балалайкины!" В сети высмеяли показательные фото Крымского моста

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае по Крымскому мосту, который соединяет оккупированный полуостров с Россией, ударили сразу две молнии. Они попали в автомобильную часть дороги.

Напомним, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Позже в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

Отметим, что в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве. В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымский мостКерченский пролив
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
4
10
Смешно
2
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авакян Глеб
Авакян Глеб
Судя по теням от столбов - время около 6 утра. Могу сказать, что в такое время и в Москве на улицах тоже мало машин. А в июне и при СССР на Черное море мало народа ехало)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Убогие, вам не надоело?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Рельсы хорошо лежат, не правда ли? Да и вообще красиво, не удивлен что делегации из Европы очень понравился этот мост
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения

ads pixel