Несчастный случай исключен? Озвучена основная версия гибели Тымчука

Следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели народного депутата Дмитрия Тымчука.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на источник в киевской прокуратуре. При этом окончательно официальную версию объявят после проведения всех следственных действий.

"Исходя из показаний близких лиц, следствие располагает информацией о том, что последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю вообще не выходил из дома, как и в день смерти", — рассказал источник.

"Кроме того были взяты смывы с рук, частей тела, одежды погибшего и женщины, которая была в помещении — на предмет выявления следов пороховых газов", — проинформировали в прокуратуре.

Дмитрий Тымчук UAportal

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители изначально рассматривали три версии гибели нардепа Тымчука: несчастный случай, неосторожность или криминал. При этом было начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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