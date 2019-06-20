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Несчастный случай исключен? Озвучена основная версия гибели Тымчука

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Следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели народного депутата Дмитрия Тымчука.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на источник в киевской прокуратуре. При этом окончательно официальную версию объявят после проведения всех следственных действий.

"Исходя из показаний близких лиц, следствие располагает информацией о том, что последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю вообще не выходил из дома, как и в день смерти", — рассказал источник.

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"Кроме того были взяты смывы с рук, частей тела, одежды погибшего и женщины, которая была в помещении — на предмет выявления следов пороховых газов", — проинформировали в прокуратуре.

Дмитрий Тымчук

Дмитрий Тымчук

UAportal

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители изначально рассматривали три версии гибели нардепа Тымчука: несчастный случай, неосторожность или криминал. При этом было начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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Персона
Дмитрий Тымчук
Место
УкраинаКиев
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Кровавому Свину приготовиться...
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
А сколько КГБ-шных средств воздействия существует? Давайте физику: электричество - покалывание, дискомфорт, волосы шевелятся. звук - высокая несущая, модуляция нашептыванием, инфразвук - тревога, труба водопровода как проводник... свет - утомить светодиодом в невидимой или видимой части спектра. температура - снять квартиры вокруг объекта и использовать магнетроны. Полиция этому не обучена.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Правда-матка Дмитро, это могла быть только пуля русского снайпера - пистолет не может пробить каску !
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Галычанской обезьяне дали пистолет, результат оказался немного предсказуем, хорошо, что никого другого не подстрелил.
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