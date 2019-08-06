"Непризнанные бандиты!" Журналист ткнул носом защитников "Л/ДНР"

Украинский журналист Денис Казанский поставил на место сторонников "Л/ДНР", которые утверждают, что так называемая помощь террористам от России сравнима с поддержкой Киева американцами.

Свое мнение он высказал в Twitter. "Часто вылезают идиоты, которые говорят: США и Европа помогают оружием и инструкторами Украине, значит, Россия имеет права помогать "Л/ДНР", — написал он.

Журналист тут же отбросил аналогию.

Оккупация части Донбасса "24"

"Напоминаю. В Киеве — легитимное правительство, признанное таковым в том числе и РФ. А в ОРДЛО — никем не признанные (в том числе РФ) бандиты", — заявил Казанский.

Часто вылезают идиоты, которые говорят: США и Европа помогают оружием и инструкторами Украине, значит Россия имеет права помогать ЛДНР.



Напоминаю. В Киеве - легитимное правительство, признанное таковым в том числе и РФ. А в ОРДЛО - никем не признанные (в том числе РФ) бандиты. — Денис Казанський (@den_kazansky) August 5, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" в понедельник, 5 августа, два раза нарушили установленное на Донбассе перемирие. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения.

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